Engleski sudija Dejvid Kut snimljen kako umšrkava bijeli prah koji podsjeća na kokain i pritom izgovara uvrede na račun Liverpula, Jirgena Klopa...

Izvor: Twitter/EPA-EFE/VINCE MIGNOTT

Sudija Premijer lige Dejvid Kut snimljen je kako umrškava bijeli prah za koji se pretpostavlja da je kokain. Uvijenom novčanicom, poznati specijalista za VAR tehnologiju ušmrkava bijelu supstancu dok je službeno boravio na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj ove godine.

Dok to radi, Kut izgovara uvrede na račun Liverpula i bivšeg menadžera tog kluba Jirgena Klopa, koga naziva "njemačkom pi**om".

Britanski tabloid "San" objavio je video-snimak koji je kružio Vacapom i Kut je odmah suspendovan odlukom krovne organizacije arbitara koji rade u engleskom fudbalu. Takođe, istragu je pokrenula i UEFA.

Novinar britanskog "Mirora" objavio je da je Kut priznao da je video-snimak autentičan i navodno tvrdi da se ne sjeća o čemu je tada govorio. Uz to, on navodno u svoju odbranu ističe i to da se sve dogodilo prije nekoliko godina.

Kut je sudija Premijer lige još od 2018. godine, sudio je finale Liga kupa Mančester junajteda i Njukasla 2023. i bio je dio engleskog tima sudija koji su bili delegirani na Evropskom prvenstvu.