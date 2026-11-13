Samo četiri dana nakon trijumfa rezultatom 68:66, „plavo-bijeli“ će u subotu od 18 časova u Laktašima odmjeriti snage sa Igokeom, u okviru novog kola ABA lige.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Nakon velike pobjede u Francuskoj protiv aktuelnog šampiona Eurokupa, ekipe Burga, košarkaše Budućnosti očekuje novo gostovanje. Samo četiri dana nakon trijumfa rezultatom 68:66, „plavo-bijeli“ će u subotu od 18 časova u Laktašima odmjeriti snage sa Igokeom, u okviru novog kola ABA lige.

Ekipa je u Francuskoj upisala četvrtu uzastopnu pobjedu, nakon trijumfa nad Borcem, Kemnicom i FMP-om, a do novog slavlja stigla je u neizvjesnoj završnici. Ponovo je jednu od ključnih uloga imao Molinar, koji je nakon izjednačenja na 66:66 napao obruč, iznudio faul i preciznim izvođenjem slobodnih bacanja donio prednost Budućnosti. Burg je u posljednjem napadu pokušao da odgovori preko Vokera, ali je odlična odbrana Džastina Smita sačuvala prednost podgoričkog tima.

Molinar je sa 17 poena bio najefikasniji u pobjedničkom sastavu, Megi je dodao 12, dok je Smit utakmicu završio sa po devet poena i skokova. Kada je riječ o asistencijama, Kovlijar je upisao šest, a Morgan pet uspješnih dodavanja.

Sljedeća prepreka biće Igokea, koja je sezonu u ABA ligi otvorila sa dvije pobjede i četiri poraza, dok u Ligi šampiona ima učinak od dvije pobjede i dva poraza. Ekipa iz Laktaša, koju predvodi Nenad Stefanović, tokom ljeta je promijenila sastav i angažovala nekoliko novih igrača.

Među pojačanjima su Petar Kovačević, koji je prethodne sezone nastupao za Bosnu, Lazar Stefanović, pristigao iz FMP-a, kao i bek Pijer Luis, koji je u Igokeu stigao iz Austrije. Iz Bosne je ekipu pojačao i Delalić, dok je Roman Pen, koji je prethodno igrao za rumunski Rapid iz Bukurešta, jedan od važnijih organizatora igre i najbolji asistent tima sa prosjekom od 5,2 asistencije po utakmici.

Jedan od problema Igokee ove sezone predstavljaju izgubljene lopte. Ekipa iz Laktaša nalazi se među timovima sa najvećim brojem grešaka u ABA ligi, sa više od 14 izgubljenih lopti po utakmici.

Ipak, uoči duela sa Budućnošću, Igokea je podigla samopouzdanje pobjedom na gostovanju Slaviji iz Praga u Ligi šampiona. Tim Nenada Stefanovića slavio je rezultatom 89:81, a najzaslužniji za trijumf bio je Lazar Stefanović sa 22 poena, četiri skoka i četiri asistencije. Bivši košarkaš Budućnosti Aleksandar Lazić postigao je sedam poena.

Istorija međusobnih duela ubjedljivo je na strani podgoričkog kluba. Budućnost i Igokea do sada su odigrale 30 utakmica, uz 24 pobjede „plavo-bijelih“ i šest trijumfa ekipe iz Laktaša. Posebno impresivan je učinak Budućnosti na domaćem parketu, gdje ima maksimalnih 15 pobjeda bez poraza, dok je u gostima zabilježila devet pobjeda i šest poraza.

I prethodne sezone dva rivala sastala su se u Top 8 fazi ABA lige. Budućnost je u „Morači“ slavila ubjedljivo, rezultatom 99:67, dok je u Laktašima bila još efikasnija i upisala pobjedu 100:75.

Podgoričani u ovaj duel ulaze kao lideri grupe A, sa učinkom od pet pobjeda i jednog poraza, koliko ima i Crvena zvezda. Nakon odličnih rezultata i velikog evropskog trijumfa, cilj „plavo-bijelih“ biće da nastave pobjednički niz i sa teškog gostovanja u Laktašima donesu nove bodove.