Budućnost je u gostima savladala Burg rezultatom 68:66, u utakmici sedmog kola Eurokupa.

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Košarkaši Budućnost Volija ostvarili su značajnu pobjedu na gostovanju Burgu, aktuelnom osvajaču Eurokupa, slavivši rezultatom 68:66.

Od samog početka vodila se izjednačena borba, uz česte promjene u vođstvu. Nijedna ekipa nije uspijevala da napravi osjetniju razliku, pa je prvo poluvrijeme završeno rezultatom 36:36.

Burg je u trećoj četvrtini preuzeo inicijativu i u jednom trenutku imao sedam poena prednosti. Ipak, izabranici Andreja Žakelja nisu dozvolili domaćinu da se rezultatski odvoji, pa su u posljednjih deset minuta ušli sa zaostatkom od svega dva poena (54:52).

U završnoj dionici Budućnost je pokazala karakter. Trojkom Megija i važnim poenima Molinara ponovo je uhvatila priključak, a potom i preuzela vođstvo.

Drama je dostigla vrhunac u posljednjim sekundama. Molinar je bio siguran sa linije slobodnih bacanja i donio Podgoričanima prednost od 68:66. Burg je imao posljednji napad, ali Tajson Voker nije uspio da pogodi.

Budućnost je tako upisala četvrtu pobjedu u sezoni Eurokupa i slavila na jednom od najtežih gostovanja u grupi.