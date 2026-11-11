Poznati američki novinar Mark Kizla, koji godinama brani Nikolu Jokića i Denver Nagetse, polako otpisuje Somborca. Kaže da već 50 utakmica nije isti košarkaš, da ga od povrede krajem prošle godine gledamo u drugačijem svjetlu i da mu igra više nije lijepa kao Mona Liza.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Američki novinar Mark Kizla, jedan od hroničara Denver Nagetsa, objavio je početkom novembra kolumnu u kojoj je prvi put od kada piše o Nikoli Jokiću izrazio sumnju da je njegova era završena. Kizla je napisao stotine i stotine tekstova o Jokiću, uvijek je prvi bio tu kada je trebalo braniti Somborca, nerijetko je napadao i gazde kluba, porodicu Krenke, zbog toga što nisu dovoljno hrabri da mu naprave moćan tim, međutim ovoga puta "digao je ruke" od trostrukog MVP-a.

"Nikola Jokić je pao na zemlju sa svog uzvišenog mjesta košarkaškog Boga", naslov je teksta u kome se Mark Kizla pita šta se to dešava sa Somborcem i zbog čega im je teško izgovoriti da trenutno postoji problem u njegovoj igri.

Tekst sa američkog portala "Denver Gazzete" prenosimo u cijelosti.

"Jokić više nije Bog, nego običan smrtnik"

Izvor: Profimedia

"Prvi put u zlatnoj eri košarke Denver Nagetsa šapućemo riječi koje je gotovo previše bolno izgovoriti: Šta se dešava sa Nikolom Jokićem?", pita se autor Mark Kizla i dodaje: "Ništa ne ide lako ovoj ekipi Denvera, jer je košarka odjednom postala mnogo teža za trostrukog MVP-ja".

Šta kaže statistika? Ove sezone Nikola Jokić prosječno bilježi 23,1 poena, 10,8 skokova i 9,1 asistenciju, uz procenat šuta tek 48,8 odsto. Trojke šutira 22,5 odsto. To se drastično odrazilo na Denver koji ima skor tek 5-4, daleko ispod očekivanja pred ovu sezonu.

"Dok nam se ne vrati onaj Jokić kakvog poznajemo i volimo, nemojte da vas iznenadi neprijatan osjećaj koji nas je obuzeo kao kada su Nagetsi ispustili dvocifrenu prednost sa početka utakmice i izgubili od Portlanda rezultatom 118:110. Trener Denvera Dejvid Adelman opisao je lošu partiju, poslije koje je njegov tim pao na učinak 3-3, kao frustrirajuću i sramotnu. Ali znate šta je još više zabrinjavajuće? Poslije decenije uspona ka košarkaškoj besmrtnosti, tokom koje je zauzeo mjesto među bogovima ovog sporta poput Šeka, Majkla i Vilta, kojima nije potrebno više od jednog imena da bi se prepoznala njihova veličina, Džoker je počeo da izgleda... Usuđujemo li se da kažemo? Počeo je da izgleda gotovo kao običan smrtnik".

"Ako Džoker ne igra kao inače svake večeri, ova ekipa Denvera lako bi mogla da završi u plej-inu Zapadne konferencije. I uz dužno poštovanje prema Jokiću i Adelmanu, superzvijezda Nagetsa već skoro 50 utakmica ne igra na nivou na koji nas je navikla, računajući i završnicu prošle sezone", dodaje se u tekstu.

"Od tog dana Jokić više nije isti"

Povreda Nikole Jokića Izvor: YouTube/Chaz NBA

"Otkad znamo za njega, Jokić je činio da njegova magija izgleda toliko jednostavno da su protivnicima i gledaocima padale vilice prije nego što bi izustili: Kako je ovo uspio? Ta magija nije nestala. Ali je nesumnjivo oslabila. Džoker je samo sjenka nekadašnjeg trostrukog MVP-ja. Kako drugačije objasniti to što ga je centar Portlanda Donovan Klingan fizički nadigrao?".

"Jokić je dugo bio oličenje napadačke efikasnosti, lijepe kao Mona Liza. Otkako je prije otprilike deset mjeseci doživio prvu ozbiljnu povredu u karijeri, Džoker i dalje dijeli asistencije iza leđa, bez gledanja, zbog kojih i NBA milioneri pokušavaju da ga oponašaju poput djece opčinjene svojim idolom. Međutim, gotovo sve ostalo postalo je mnogo teže za Jokića kada ima loptu u rukama. Počnimo od šuta za tri poena. Nekada je lopta tako nježno prolazila kroz mrežicu da je i obruč kao da se smijao od zadovoljstva. Sada, kada se Jokić namjesti iza linije za tri poena, publika u Bol areni spušta glavu i moli se da lopta ne završi uz zvuk metala. Od ozbiljne povrede koljena Jokić šutira trojke sa samo 24,7 odsto uspješnosti. A to nije sve... Njegov prosječan broj poena i napadačka efikasnost nisu bili ovako loši još od perioda prije nego što je 2021. godine osvojio prvu MVP nagradu".

"Kada sam pitao Nikolu Jokića kako ocjenjuje svoje trenutno samopouzdanje prilikom šutiranja, rekao je da mu šutevi ulaze na treninzima, ali ne i na utakmicama: 'Borba. To je privilegija', rekao je Jokić. Da li je jedan nesrećan, slučajan korak okončao Jokićevu vladavinu najboljeg košarkaša planete? Tokom posljednje nedjelje 2025. godine, Jokić je bio ispod koša u Majamiju, u odbrambenom stavu, leđima okrenut obruču, kada mu je lijevo koljeno popustilo i kada se srušio na parket u bolovima. Džoker je postao žrtva loše sreće. Nagazio ga je saigrač Spenser Džouns, koji se kretao unazad dok je pokušavao da zaustavi prodor krilnog igrača Majamija Džejmija Hakesa Džuniora".

"Prva dijagnoza donijela je olakšanje. Prednji ukršteni ligament nije bio pokidan. Radilo se samo o bolnoj hiperekstenziji i koštanoj modrici. Poslije punih mjesec dana odmora, oporavka i rehabilitacije, Jokić se vratio na parket. Ali od tada više nije bio onaj trostruki MVP", dodao je autor teksta.

Da li će Jokić ikad biti onaj stari?

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

"Kada se prošlog februara Jokić suočavao i sa upornim bolovima u ručnom zglobu, Adelman je govorio o fizičkim problemima svog centra: Neće to priznati, ali mu smeta. Nakon što je Minesota eliminisala Nagetse već u prvom kolu plej-ofa, Jokić je upitan koliko sebe smatra odgovornim za brzu eliminaciju Denvera: 'Mnogo', kratko je odgovorio Jokić. 'Morao sam da igram bolje. Po mom mišljenju, morao sam da budem bolji'.

"Nijedan igrač u ligi ne trpi više fizičkih udaraca od Jokića. Dok sudije već dugo sviraju faulove protiv igrača koji samo pogledaju Šeja Gildžes-Aleksandera iz Oklahome na pogrešan način, takozvana Džokerova pravila dozvoljavaju protivnicima da ga grebu i vuku, udaraju i guraju, pretvarajući svaki duel sa Velikim Medom u smrtonosni rvački obračun u čeličnom kavezu.

"Sasvim je opravdano zapitati se da li je fizička potrošnja počela da uzima danak kod omiljenog, dobroćudnog gorostasa navijača Denvera. Navijači Nagetsa potrošili su previše energije brinući se o tome da li Džoker i dalje voli Kolorado, posebno nakon što je poručio navijačima koji zvižde Denveru kada ekipa igra loše da odu kući i da se ne vraćaju. Međutim, postoji mnogo ozbiljniji razlog za zabrinutost. Jokića dijeli manje od devet mjeseci od trenutka kada bi potpisivanjem najvećeg ugovora u istoriji NBA lige mogao da se obaveže Denveru do kraja karijere".

"I nije prerano da se zapitamo: Da li je naš voljeni Džoker sa 31 godinom već prošao svoj MVP zenit?", zaključuje se.

(MONDO)