Španac Ibon Navaro imao je dosta problema poslije iscrpljujućeg poraza protiv Partizana u ABA ligi.

Izvor: Goran Arbutina/mondo.ba

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro govorio je o zdravstvenoj situaciji u timu poslije dramatične pobjede protiv Igokee u Laktašima. Džordan Nvora i Nik Vajler-Beb nisu igrali zbog određenih problema, dok su Čima Moneke i David Kramer dali značajan doprinos uprkos tome što nisu bili na 100 odsto.

Dao je odgovor na pitanje koje zanima veliki dio košarkaške javnosti u Srbiji: Zašto u velitom derbiju nije igrao kapiten Ognjen Dobrić?

"Čestitam timu na pobjedi, nije bilo lako sa mentalnom situacijom sa kojom smo došli. Dešavaju se stvari kao što su nam se desile u prvom poluvremenu, ali nije lako. Igokea je odigrala jako dobrih 20 minuta, po mom mišljenju igraju mnogo bolju košarku u odnosu na rezultate koje imaju. U drugom poluvremenu smo našli igrače koji su imali energije da igraju i mislim da je povratak bio sjajan. Mislim da smo mogli ranije da preokrenemo, Igokea je pokaza talenat koji imaju, pogodili su teške šuteve i na kraju su pobijedili detalji, jedan skok, jedno slobodo bacanje, mi smo pobijedili, ali i da je Igokea pobijedila, to bi bilo zasluženo", rekao je Navaro u uvodu konferencije.

Zvezda je u teškom ritmu i rasporedu, sljedeće nedjelje ih čeka duplo kolo, a Navaro je otkrio da ima dosta problema s apovredama igrača.

"Nije lako, moramo da nađemo igrače koju su spremni za utakmicu, ali mi ne raspolažemo sa dva tima. Moramo da odmorimo neke igrače, kao što smo to večeras uradili sa Nikom Vajler-Bebom i Nvorom jer su imali neke probleme. S druge strane, probleme su imali i Moneke sa člankom i Kramer je bio bolestan - nema veze da li smo pobijedili ili izgubili, radi se o karakjteru ovih igrača", rekao je Španac.

"Dobrić ima problem"

Izvor: MN Press

Trener Crvene zvezde upitan je zašto Dobrić nije igrao u derbiju? Razlog je hronična povreda koja ga muči već neko vrijeme, ali u Laktašima je uspio da ostvari zapažen učinak.

"Dobrić je imao problem sa petom, to je povreda sa kojom mora da se ide dan po dan, nije mogao da završi meč sa Krkom. Danas se osjećao dobro, za sutra ne znamo. On je naš kapiten, jako je važno da igra, on ima karakter, ali kada ima probleme, nije lako staviti ga u roster, pošto nikada ne znamo da li će se taj problem pojaviti ili ne. Srećan sam što je danas mogao da odigra cijeli meč i mnogo nam je pomogao", zaključio je Navaro.