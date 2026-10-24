Jaksel Lendeborg je ponovo pričao o Luki Dončiću i o situaciji koja se dogodila u njihovom međusobnom okršaju pre nekoliko dana

Izvor: Printscreen/X/LukaUpdates

Luka Dončić je jedan od najboljih igrača u NBA ligi, dok je Jaksel Lendeborg prvi put u društvu najboljih. Ipak, novajlija iz ekipe Golden Stejta je u centru pažnje od starta sezone jer je žestoko isprozivao Slovenca, nazvao ga slabićem, pričao da samo kuka kod sudija. Opet su ga za to pitali posle poraza Voriorsa od Memfisa (111:108).

"Video sam da ljudi pričaju da ne bi trebalo da pričam sa njim, nešto u tom stilu. Zašto? On kaže šta hoće, ja kažem šta hoću .Ne plašim se ničega. Nije on Majkl Džordan, dajte ljudi. Mislim da sam malo preterao u izjavama za medije posle meča, ali tako je kako je", rekao je Jaksel.

Inače, prvi put u karijeri će igrati dva meča u dva dana, pošto već sutra Voriorsi igraju sa Finiksom, pa onda sledi duel sa Denverom i Nikolom Jokićem.

"Igram sigurno, ne očekujem da će staviti novajliju na kupi. Prvi put ću igrati dva uzastopna meča, uzbuđen sam", dodaje Lendeborg.

"Uvek želim da budem bolji od njega"

Yaxel on Luka Doncic:“I’m not afraid to talk to nobody… He’s not Michael Jordan” https://t.co/r6xrabx8HQ — LakeShowYo (@LakeShowYo)October 24, 2026

Lendeborg je izabran kao 11. pik na ovogodišnjem draftu, dok je Kameron Buzer bio treći. Upravo je Buzer doneo pobedu Grizlisima (25, 13sk, 6as).

"Igrao je sjajno, imali smo obojica neke izgubljene lopte, mislim da smo obojica imali dabl-dabl, bilo je zabavno. Iskoristio je prilike kada sam ga ja čuvao, čestitam mu. Uvek želim da budem bolji od igrača sa kojima sam draftovan, ovog puta nisam uspeo. Probaću sledeći put", zaključio je Jaksel.