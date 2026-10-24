Luka Dončić je samo jednim komentarom upućenim Jakselu Lendeborgu uspio da izvede iz takta mladog krilnog igrača Golden Stejta.

Izvor: X/@anthonyVslater/@PolymarketSport

Luka Dončić je na startu nove NBA sezone vodio Los Anđeles Lejkerse do pobjede nad gradskim rivalima Los Anđeles Klipesima, a tokom tog duela imao je nekoliko sudara sa rivalima.

Na kraju je završio meč sa 23 poena, 7 asistencija i 6 skokova, a vidjeli smo ga kako razgovara tokom meča i "odmjerava" se sa nekadašnjim saigračem Ruijem Hačimurom. Pogledajte taj momenat:

Luka and Rui https://t.co/os3QWSwchr — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow)October 24, 2026

Na prvom meču sezone na kome je Luka sa 28 poena, 8 skokova i 7 asistencija vodio Lejkerse do pobjede nad Golden Stejtom bilo je mnogo vrelije, a sada je otkriveno i zašto. Vidjeli smo da ga je mladi košarkaš Golden Stejta Jaksel Lendeborg žestoko isprozivao poslije utakmice.

Ispostaviće se da je razlog za to detalj iz treće četvrtine ovog meča kada je upravo on faulirao Luku i poslao ga na liniju penala. Sada je "procurio" snimak na kome se vidi da mu Luka u tom momentu dobacuje: "Brate imaš 24 godine i ruki si. Opusti se". Pogledajte taj momenat:

"Hey bro, you're 24 and a rookie. Relax."Luka had some words for Yaxel Lendeborg after drawing a foul on him https://t.co/Bg0AswfHBL — Bleacher Report (@BleacherReport)October 24, 2026

Šta je rekao Jaksel Lendeborg?

Novi košarkaš Golden Stejta je Portorikanac, stigao e kao 11. pik na draftu nakon što je promijenio tri koledža i igrao na NCAA šest godina, a nastupa na poziciji krila. Bio je NCAA šampion sa Mičigenom prošle sezone, a sada se poslije meča obrušio na Luku.

"Čovječe, stalno je pričao sa sudijama, bila je ovo zanimljiva prva utakmica za mene. Imao sam mnogo poštovanja prema njemu, gledao sam kako 'ubija' ljude stalno. Sada sam bio na terenu, vidio koliko se žali, koliko kuka sudijama, izgubio sam svo poštovanje", rekao je Lendeborg na konferenciji za medije.

"Ne radi se o tome da li je suđen faul ili ne, već o tome koliko se žali. Onda dobije faul i počne da mi priča kao da je uradio nešto veliko. To rade slabići. Malo me to iznerviralo, prizinajem.

Rekao sam mu da nema pojma, da samo priča i da ne može da poentira preko mene. Dodao sam i neke psovke, zato sam dobio tehničku i sve to. Smijao mi se sve vrijeme zbog jednog faula, dao je onaj koš sa pola terena. Ovo je timski sport, dao nam je 28 poena, ja sam lično shvatio naš duel. Trudio sam se da ga ne fauliram. Razmišljao sam u jednom momentu da stavim ruke iza leđa i da ga tako čuvam, mada mislim da bi mi i tada svirali faul", poručio je Lendeborg.

(MONDO, N.L.)