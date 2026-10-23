U petom kolu ABA lige Igokea u subotu od 18 časova dočekuje Crvenu zvezdu.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Igokea m:tel od početka nove sezone ABA lige ostvarila je samo jedan trijumf, a u petom kolu ugostiće Crvenu zvezdu (subota, 18 časova).

Biće to veliki izazov za tim Nenada Stefanovića, koji je u duelu sa Parmom iz Perta prekinuo seriju negativnih rezultata i najavio bolja izdanja.

"Očekuje nas praznik košarke u Laktašima. Tako je uvijek kada nam dolazi jedan od dva vječita rivala. Imali smo jedan dan više za oporavak u odnosu na njih, ali ne smatram da će to biti neki veliki faktor. Siguran sam da će moji momci biti motivisani i puni energije izaći na parket. Ovo je najveći izazov koji imamo do sada. Mislim da uz jednu pametnu košarku, uz jedan dobar napad koji je bio protiv Parme i uz fokus i koncentraciju četrdeset minuta u odbrani imaćemo svoju šansu za pobjedu i nadam se da ćemo to i uraditi", poručio je trener "igosa".

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Uroš Paunović pozvao je navijače da podrže njegov tim u duelu sa "crveno-bijelima" iz Beograda.

"Pred nama je meč sa Crvenom zvezdom, za nas sada najveća provjera, možda i najteža protiv evroligaškog protivnika. Mi dolazimo iz pobjede nad ekipom Parme u Ruskom kupu i u sjajnoj atmosferi očekujemo meč sa Crvenom zvezdom. Na nama je da danas odradimo dobar trening i pripremu za taj meč, da uđemo u utakmicu rasterećeno sa velikom željom i da ostavimo sto posto na terenu. Sigurno imamo čemu da se nadamo. Zvezda je kao što svi mi znamo sjajna ekipa, ali ne trebamo izaći uplašeno nego trebamo dati maksimalno. Ovim putem bih pozvao sve navijače iz Banjaluke i Laktaša da dođu i da nas podrže jer bi nam stvarno značila ta podrška ako želimo nešto više da uradimo u tom meču."

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Dakle, Igokea dočekuje Crvenu zvezdu sa skorom 1-2 u regionalnom takmičenju, dok je beogradski tim upisao dva trijumfa i poraz. "Crveno-bijeli" u Laktaše stižu nakon bolnog poraza u "vječitom derbiju" protiv Partizana u Evroligi.