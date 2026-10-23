Nakon trijumfa nad Slovanom i Neptunasom, košarkaši Budućnosti u subotu od 17 časova gostuju Cedevita Olimpiji u petom kolu ABA lige, sa ciljem da nastave pobjednički niz.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti sa mnogo više samopouzdanja putuju u Ljubljanu, nakon što su u „Morači“ savladali Slovan iz Bratislave (82:70) i litvanski Neptunas (104:89), čime su se vratili na pobjednički kolosijek poslije tri vezana poraza.

U trijumfu nad Neptunasom istakli su se Jogi Ferel sa 21 poenom, Džastin Smit sa 18 poena i devet skokova, kao i Džuvan Morgan, koji je povratak na parket obilježio sa 18 poena. Aleksandar Kovliar je u dva meča upisao ukupno 18 asistencija, potvrdivši važnu ulogu u organizaciji igre podgoričkog tima.

Naredni izazov za izabranike Budućnosti biće Cedevita Olimpija, koju sa klupe predvodi Zvezdan Mitrović. Ljubljančani u ABA ligi imaju dvije pobjede i poraz, dok u Eurokupu još čekaju na prvi trijumf, nakon četiri uzastopna neuspjeha.

Najveću prijetnju u redovima domaćina predstavljaju Entoni Kovan, Rihards Lomaž i Metju Hart, pa će čvrsta odbrana i kontrola skoka biti važni faktori u borbi za novi trijumf.

Budućnost ima dodatni razlog za optimizam, s obzirom na to da je prošle sezone slavila u oba međusobna duela sa Cedevita Olimpijom. Utakmica u Ljubljani biće prilika da Podgoričani nastave pobjednički niz i naprave dobru uvertiru za naredni evropski izazov protiv Trenta.