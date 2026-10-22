Olimpija iz Milana profitirala je nakon što je dovela beka sa NBA iskustvom.

Izvor: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia

Bek Olimpije iz Milana Garison Metjuz stigao je ljetos iz NBA lige i nije mu trebalo mnogo vremena da se privikne na evropsku košarku. Na posljednja tri meča je bio dvocifren, a u jednom intervjuu je otkrio da je imao i ponudu Crvene zvezde.

Prošao je jako težak period nakon što je ostao bez angažmana u najjačoj košarkaškoj ligi, ali je u Milanu uspio da pronađe motiv i iz utakmice u utakmicu igra sve bolje. Tokom karijere nosio je dresove Vašingtona, Hjustona, Atlante i na kraju Indijane.

"Imao sam solidnu NBA karijeru koja se na kraju završila. Ipak, i dalje imam snažnu želju da se takmičim, igram i pružam maksimum. Evropa nije nužno plan B, iako ranije nikada nisam razmišljao o tome. Prošle godine, kada su me Pejsersi otpustili, bio je Božić. Proveo sam šest mjeseci bez igranja i to mi je veoma teško palo - premlad sam da bih završio karijeru. Promijenio sam agenciju, dobio ponude Crvene zvezde i Milana. Srećan sam zbog ovog novog izazova. Ovdje je veoma zabavno igrati zbog kvaliteta ekipa, navijača i činjenice da je svaka utakmica važna“, rekao je Metjuz.

Odmah je shvatio veliku razliku između američke i evropske košarke i sviđa mu se što igra na terenima koji su često pod "visokim naponom".

"Dolazim iz sredina u kojima tri poraza ne bi izazvala nikakvu posebnu reakciju. Ovdje osjećate pritisak i snažnu želju da svakog dana naporno radite kako biste napredovali. U Armaniju ima mnogo novih igrača i još moramo da pronađemo pravu hemiju među svima nama - to je proces u kojem osjećam da imam veoma važnu ulogu", rekao je Metjuz.