Tim Nenada Stefanovića je upisao pobjedu u prvoj utakmici Vinlajn basket kupu. Savladana je Parma iz Perma pred susret sa Crvenom zvezdom u ABA ligi.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel prekinuli su neugodan niz poraza, koji je trajao četiri meča.

Do susreta sa Parmom iz Perma, u okviru Vinlajn basket kupa, ekipa koju kao trener predvodi Nenad Stefanović upisala je po dva neuspjeha u FIBA Ligi šampiona (Bilbao i Alba) i ABA ligi (Borac Čačak i Cedevita Olimpija). Neugodan niz je, međutim, prekinut u prvoj utakmici Vinlajn basket kupa, poslije koje je Igokea m:tel goste u Rusiju ispratila razlikom od 14 poena (100:86).

Imali su domaćini u drugoj četvrtini prednost od 11 poena u nekoliko navrata, ali je tim iz Perma odličnom igrom u drugoj polovini te dionice nadoknadio minus i u drugo poluvrijeme ušao uz poen prednosti (48:49).

Igokea m:tel je, ipak, bila dominantija u nastavku meča, a pogotovo se to odnosi na treću dionicu koju je riješila rezultatom 27:17 za plus 9 (75:66) pred završnih 10 minuta. Na dva i po minuta do kraja taj kapital je uvećan skoro duplo (95:78), pa je već tad bilo jasno da će Aleksandrovčani pobjedom otvoriti svoj drugi nastup u ovom takmičenju.

U domaćem taboru petorica košarkaša su bila "dvocifrena". Prednjačio je Petar Kovačević sa 19 poena, Nejt Pjer-Luis je dodao 17, Lazar Stefanović 16, Džoel Armotreding je dodao 13, dok je Aleksandar Lazić u ovoj pobjedi učestvovao sa 10 poena. Kad je riječ o Rusima, prvo ime bio je Džeremaja Martin sa 24 poena.

Pred timom iz Aleksandrovca sada je domaći susret sa Crvenom zvezdom u okviru ABA lige, koji se igra u subotu (24. oktobar) od 18.00 časova. Kad je u pitanju naredni ispit u Vinlajn basket kupu, ekipa Nenada Stefanovića će 2. novembra u Sankt Peterburgu biti gost Zenita.

(mondo.ba, D. Šutvić)