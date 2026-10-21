Nigerijac Čima Moneke 100 odsto vjeruje u vizuju trenera Ibona Navara.

Izvor: MN Press

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke ne propušta nijednu priliku da nahvali trenera Ibona Navara. Uspio je da ostavi ego sa strane i stavi se u službu tima, i to mu je i te kako donijelo rezultate na startu sezone.

U susret vječitom derbiju nije želio previše da govori o rivalstvu sa Partizanom i daje prevelika obećanja, već je istakao da vjeruje u viziju trenera i otkrio kako je jedan poziv ljetos zapravo promijenio sve.

"Možda nekada nećeš razumjeti zašto igraš samo osam ili deset minuta, pa ćeš prirodno biti ljut ili zbunjen. To će se dešavati, jer smo ljudska bića, sportisti, svi imamo ego i hoćemo da pomognemo timu, ali mene nije trebalo ubjeđivati u to, jer, kao što sam već rekao, vidio sam kako je Unikaha igrala tri prethodne sezone i bio sam fan toga", rekao je Moneke za "Amerikanos24".

Iskren je bio Nigerijac kako nije bio siguran kako će se snaći u novom sistemu. "Tada sam mislio: ’Nisam siguran kako bih se snašao u ovom sistemu…’ Ali kako je vrijeme prolazilo, kako sam stario i prolazio svašta, više nemam sumnje da mogu da igram u tom sistemu i znam da mogu da utičem na igru za 20 minuta", rekao je i nastavio:

"Ponosan sam na trenera, jer je on košarkaški genije i ima način komunikacije koji je veoma zanimljiv. Postoji otvoren dijalog među igračima u oba smjera. Parola je nebitno koliko igrao - podrži saigrače i budi tu za ekipu, jer će tvoje vrijeme doći."

Poziv koji je promijenio sve

Izvor: MN Press

Nakon jako lošeg finiša prošle sezone, Moneke je bio spreman na novu žrtvu. Navaro ga je pozvao i jasno mu stavio do znanja šta očekuje od njega.

"Ibon me je zvao, a nije morao. Kontaktirao me u julu i rekao: 'Hej, treba nam da budeš u najboljem izdanju cijele sezone. Ne želim da ostaneš bez goriva i ne želim da misliš kako ako ne odigraš dobro, da će tim imati manje šanse da pobijedi.' Ne želi da niko osjeća taj pritisak. Zato mi je lako da budem spreman", rekao je Moneke i dao kratak komentar na predstojeći vječiti derbi:

"Neću reći ništa. Moramo da pobijedimo. To je bukvalno to."

Krilni centar crveno-bijelih još uvijek nema pobjedu protiv najvećeg rivala, pa će imati dodatnu motivaciju u prvom ovosezonskom vječitom derbiju koji se igra pred navijačima Partizana.