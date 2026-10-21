Francuz Viktor Vembanjama otvorio je sezonu u NBA ligi na loš način.

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Košarkaši San Antonio Sparsa poraženi su u prvoj utakmici sezone od Oklahoma Siti Tandera, uz jako lošu partiju Viktora Vembanjame. On jeste zabilježio dabl-dabl učinak, ali je iz igre šutirao očajnih 1/13, a za tri poena je imao 0/4.

Francuz je bio jako samokritičan zbog loše partije i priznao je da je odigrao ovaj meč bez prepoznatljivog samopouzdanja.

"Moram da se vratim igranju košarke koju volim. Ovo što sam odigrao, to nije sport u kom uživam. Nemam nijedan razlog da oklijevam, niti razlog da ne budem ono što jesam. Za mene je stvar jednostavna - dobar sam na terenu samo kada se zabavljam", rekao je Vembanjama i nastavio:

"Promašio sam mnogo šuteva koje obično pogađam, a poslije toga se nisam vraćao tim pozicijama. Bio sam neodlučan, previše sam razmišljao. Ono što zaista moram da uradim jeste da se opustim. Ne treba da radim više, već da razmišljam manje."

Vembanjama je odigrao nestvarnu prošlu sezonu u kojoj je prosječno bilježio 25 poena, 11,5 skokova i 3,1 blokadu uz 51,2 odsto šuta iz igre, što mu je donijelo treće mjesto u trci za MVP nagradu, odmah iza Šeja i Jokića.

Niko ne sumnja da ćemo ponovo gledati njegove spektakularne partije, ali moraće kapiten Francuske da se ponovo pronađe u sopstvenoj koži.