Lebron Džejms se prisjetio svoje prve NBA utakmice i svojih prvih rivala, Peđe Stojakovića i Vlade Divca, dok se pripremao za debi u Filadelfiji.

Izvor: Ishika Samant / Getty images / Profimedia

U danu u kojem Lebron Džejms u 42. godini debituje za Filadelfiju (protiv Njujorka), u svlačionici Siksersa pitali su ga da li može da se sjeti svoje prve utakmice u NBA. Bio je to duel njegovih Klivlend Kavalirsa protiv Sakramento Kingsa u jesen 2003. godine.

"Da li pamtim startnu postavu Klivlenda? Ja, Riki Dejvis, Darijus Majls, Karlos Buzer i Židraunas Iglauskas. Za Kingse su igrali Majk Bibi, Dag Kristi, Peđa (Stojaković), Vlade (Divac)... Nije igrao Kris Veber, jer je bio povrijeđen, mijenjao ga je neko", rekao je Lebron i poslije nekoliko sekundi razmišljanja ispalio tačan odgovor: "Bred Miler!"

Najstariji među tadašnjim starterima Dag Kristi na proljeće će napuniti 60 godina, a Lebron Džejms i dalje igra. U toj sezoni najstariji Lebronov rival bio je krilni centar San Antonija Kevis Vilis, koji je prošlog mjeseca napunio 64 godine.

Džejms odmah oduševio, ali Kingsi dobili

Prva NBA utakmica Lebrona Džejmsa odigrana je 29. oktobra 2003. godine, kada je kao 18-godišnji debitant u dresu Klivlend Kavalirsa gostovao ekipi Sakramento Kingsa. Iako su Kavalirsi poraženi rezultatom 106:92, Džejms je odmah opravdao ogromna očekivanja javnosti i odigrao impresivan meč. Proveo je na terenu nepuna 43 minuta i predvodio svoj tim sa izuzetnom zrelošću za debitanta u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

​Na toj utakmici Džejms je postigao 25 poena, uz šut iz igre 12/20 (60 odsto), a svojoj statistici dodao je devet asistencija, šest skokova i četiri ukradene lopte, uz samo dvije izgubljene lopte. Njegov debi ostao je zabilježen kao jedan od najuspješnijih prvih nastupa nekog srednjoškolskog pika na NBA draftu, čime je odmah najavio šampionsku karijeru koja će uslijediti.

Peđa i Vlade ga dočekali sa 40 poena

Izvor: MN Press

Najbolji strijelac Sakramento Kingsa na prvoj Lebronovoj NBA utakmici bio je Predrag Stojaković (49) sa postignutih 22 poena (uz sedam skokova i četiri asistencije), dok ga je pratio Majk Bibi sa 19 poena i sedam asistencija.

Izuzetan doprinos pobjedi dali su i Vlade Divac (58) sa 18 poena, kao i Bred Miler i Bobi Džekson koji su utakmicu završili sa po 16 poena.

Sad je Lebron "đeda" NBA lige

U Filadelfiju je Lebron stigao ovog ljeta sa četiri NBA titule i kao najstariji igrač lige, sa najviše odigranih utakmica u istoriji, najviše datih koševa i najviše provedenih minuta na terenu.

Povrh svega, njegov sin Broni (22) u Lejkersima počinje svoju treću NBA sezonu.