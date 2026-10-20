Košarkaši Budućnosti slavili su rezultatom 104:89 na utakmici protiv Neptunasa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija savladali su Neptunas rezultatom 104:89 u četvrtom kolu Evrokupa i upisali drugu pobjedu u takmičenju.

Podgoričani su od početka kontrolisali utakmicu, a na poluvremenu su imali prednost od 56:42. Iako su gosti u trećoj četvrtini prišli na samo tri poena zaostatka (71:68), Budućnost je odgovorila serijom 13:0, uz dvije uzastopne trojke Oleksandra Kovlijara, i praktično riješila pitanje pobjednika.

Najefikasniji u redovima domaćina bio je Jogi Ferel sa 21 poenom, dok je Džastin Smit dodao 18 poena i devet skokova. Kovlijar je upisao 11 poena, a Đorđije Jovanović 10.

Neptunas su predvodili Donatas Tarolis sa 22 poena, Henri Drel sa 17 i Janik Franke sa 16 poena.

Budućnost je tako stigla do drugog trijumfa u Evrokupu, nakon što je prethodno slavila i u ABA ligi protiv Slovana.