Razočaravajuć mandat u Njujork Niksima imao je NBA šampion Brus Braun.

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Američki košarkaš Brus Braun (30) dobio je otkaz u NBA ligi samo nekoliko dana pred početak nove sezone! Omiljeni saigrač Nikole Jokića i njegov najveći navijač u najjačoj ligi na svijetu trebalo je da bude dio Njujork Niksa, ali od tog posla neće biti ništa.

Tim iz Njujorka odlučio je da otpusti Brauna samo mesec dana nakon što su potpisali ugovor sa njim. Informaciju je prenio Šams Čaranija, najbolje obavešteni insajder kada su u pitanju poslovi u NBA ligi.

Očigledno je da Braun više nije u formi koja ga je kraila prije tri godine, kada je bio jedan od najvažnijih igrača za rotaciju Denver Nagetsa. U timu koji je Nikola Jokić vodio do titule imao je veoma važnu ulogu, pa je prethodnog ljeta pomislio da će mu povratak u tim "oživjeti" karijeru.

Pošto se to nije desilo morao je da traži dalje, a nakon još jednog otkaza pitanje je da li će za košarkaša koji tvrdi da mu je Jokić omiljeni saigrač uopšte biti mjesta u najjačoj ligi na svijetu. Možda bi Brus Braun mogao da se oproba van SAD, u evropskoj košarci?

The New York Knicks are waiving Bruce Brown, sources tell ESPN. James Wiseman is set to make the Knicks regular season roster as a reserve center. — Shams Charania (@ShamsCharania)October 17, 2026

Kakvu karijeru ima Brus Braun?

Amerikanac je 2018. godine stigao u NBA ligu, jer su ga Detroit Pistonsi izabrali kao 42. pika na draftu. Posle dve sezone je pojačao Bruklin, zatim je sa Denverom u jedinoj sezoni postao šampion, pa nanizao kratke boravke u Indijani, Torontu i Nju Orleansu prije povratka u Kolorado.

Drugi mandat u Denveru nije bio uspješan kao prvi, pa je na kraju prethodne sezone došlo do novog rastanka. Nakon perioda bez tima Braun je potpisao za Njujork Niksima, ali su ga oni otpustili i sada Brus mora da traži novi tim.