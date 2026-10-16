Crnogorski košarkaš David Mirković privukao je veliku pažnju u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne samo zbog igre, već i zbog toga što kažu da liči na Nikolu Jokića

Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Mladi crnogorski košarkaš David Mirković je i minule sezone igrao u NCAA ligi u timu Ilinoisa, ali se od naredne sezone očekuje znatno više. Iako je bilježio skoro dabl-dabl učinak, vjeruje se da će u sezoni pred nama biti još bolji. Još u mladim igračkim danima uporedili su ga s Nikolom Jokićem, a nekoliko godina kasnije ponovo je dobio isti nadimak.

Mirković je u minuloj sezoni NCAA lige bio sjajan sa 13 poena, 9,8 skokova, 2,2 asistencije i jednom ukradenom loptom, dok je na terenu provodio 30,2 minuta. Jedan je od momaka koji čine "balkansku liniju" u Ilinoisu. Pored rođenog Nikšićanina, u timu su i Andrej Stojaković, Tomislav Ivišić, kao i njegov brat Zvonimir. U sezoni za nama dio tima je bio i Mihajlo Petrović, ali kako nije uspio da se izbori za minutažu, bivši košarkaš Mege karijeru je nastavio u Seton Holu.

Od svih njih nesumnjivo se Mirković posebno istakao. Trenutno se nalazi među pet najboljih brucoša Ilinoisa svih vremena po broju pobjeda (28, dijeli prvo mjesto), pogođenih šuteva iz igre (176, drugo mjesto), dabl-dabl učinaka (9, drugo mjesto), startova u utakmicama (36, drugo mjesto), ukupnom broju poena (493, četvrto mjesto) i odigranih minuta (1.090, dijeli četvrto mjesto).

Pred početak sezone Mirković je ponovo bio atrakcija, pa je, s obzirom na to odakle dolazi, bio upitan i za idole. Prva pomisao bio je Nikola Jokić, a to nije daleko od istine. "Idoli su mi uvijek isti, još od djetinjstva. Na prvim javnim utakmicama, kada sam imao 13 godina, komentator me je zvao Jokić. Nije čak ni izgovarao moje prezime, toliko sam ga podsjećao na Nikolu", otkrio je Mirković.

"Čak i kada sam odrastao, svi su me poredili s njim. Tako da je svakako on, kao i Luka Dončić. Slična su nam tijela, dolazimo iz istog regiona... To su ta dvojica", ponosno je otkrio bivši košarkaš Budućnosti.

"Ima u njemu Nikole Jokića"

Rajan Pedon, nekadašnji pomoćni trener Ilinoisa u stručnom štabu Džona Grouza, u sezoni 2022/23. imao je dovoljno prilika da stekne utisak o Mirkoviću i Crnogorca ocjeni na zanimljiv način.

"Prije njegovog dolaska mogli smo da gledamo samo snimke njegovih utakmica, tako da nikada niste sasvim sigurni u nivo konkurencije protiv koje igra", rekao je Pedon o Mirkoviću, visokom 206 centimetara i teškom oko 113 kilograma.

Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

"U njemu vidim nešto od Nikole Jokića. Može da organizuje igru, da dribla, dodaje i šutira. Uz to, ima izuzetne fizičke predispozicije. Ne znam koliko ima godina, ali činjenica da je brucoš... Ima 19, da. To je ozbiljan momak. Zato želite da ga zadržite u ekipi što je duže moguće", istakao je Pedon prošle sezone.

Na koga se još ugledao David Mirković?

David Mirković je po dolasku u NCAA govorio o uzorima, pa se tako dotakao i Larija Birda. "U početku nisam znao da je toliko dobar. Posmatram kako da igram košarku bez potrebe da mnogo skačem, da budem izuzetno brz, ali i kako da se izgubim u igri, uživam u njoj i istovremeno dominiram protiv drugih ekipa", rekao je Mirković govoreći o snimcima utakmica Lerija Birda koje gleda.

Stojaković o Davidu Mirkoviću "Davidova košarkaška inteligencija, način na koji igra i nesebičnost koju pokazuje mnogo znače našem timu. Uz to, uspijeva da privuče veliki broj protivničkih defanzivaca i tako otvori prostor za mnoge saigrače", rekao je jednom prilikom Andrej Stojaković.

Ipak, Mirković nije sam došao na ideju da posmatra mečeve NBA legende. "Ovog ljeta smo mu postavili zadatak da gleda Lerija Birda, obrati pažnju na neke poteze koje je izvodio i pokuša da primijeni neke od njih", rekao je trener Ilinoisa.

Lari Bird nije jedina igračka legenda koja je poslužila Mirkoviću kao inspiracija. Proučavao je igru i Arvidasa Sabonisa. "Moj prvi trener rekao mi je da gledam Arvidasa Sabonisa", rekao je Mirković.

(MONDO)