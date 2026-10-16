Košarkaši Budućnost Volija u nedjelju od 16 časova dočekuju Slovan iz Bratislave u četvrtom kolu ABA lige, sa ciljem da pred domaćom publikom stignu do nove pobjede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Slovan u Podgoricu dolazi nakon istorijskog trijumfa protiv Cibone rezultatom 90:82, a ekipu predvodi Dejan Jakara, nekadašnji trener SC Derbyja. Dres slovačkog tima nose i bivši igrači Budućnosti Zoran Nikolić i Mateo Drežnjak, koji će imati poseban motiv u duelu protiv nekadašnjeg kluba.

Plavo-bijeli se suočavaju sa problemima zbog povreda Flečera Megija, Oleksandra Kovlijara, Džuvana Morgana i Ajversona Molinara. Ipak, Stefan Đorđević i Džastin Smit pokazali su da mogu da preuzmu veću odgovornost, pa će energija, čvrsta odbrana i timska igra biti ključni faktori u borbi za trijumf.

Podrška navijača biće od velikog značaja, a Morača prilika da ekipa uz dodatnu energiju sa tribina dođe do željenog rezultata.

Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici dvorane Morača u subotu od 12 do 18 časova i u nedjelju od 10 časova do početka utakmice.