Amerikanac Loni Voker će obući crno-bijeli dres, ali ne beogradskog Partizana, već turskog Bešiktaša.

Izvor: MN Press

Američki bek Loni Voker, ekspresno se vratio u Evroligu i ubuduće će igrati pod palicom Dušana Alimpijevića u Bešiktašu. Poslije dosta spekulacija o budućnosti sjajnog asa koji se nije izborio za šansu u NBA, istanbulski tim je zvanično potvrdio potpis.

Voker je u Evropi prvo igrao za Žalgiris gdje je zabilježio 33 nastupa, a potom se u februaru prošle godine vratio u NBA. Potpisao je ugovor sa Filadelfijom, ali nije dugo ostao, već je sljedeću sezonu vratio se u Evropi gdje je igrao za Makabi Tel Aviv.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Novi pokušaj je uslijedio letos, ali ga je Denver otpustio poslije dva mjeseca saradnje. Biće ovo veliko pojačanje za Bešiktaš koji poslije pet kola ima skor od tri poraza i dvije pobjede. Navodno je i Partizan ljetos bio u priči za Lonija Vokera, ali to nije bio igrač po mjeri Đoana Penjaroje.

Saopštenje Bešiktaša

Vidi opis Nova bomba u Evroligi: Loni Voker otišao kod Dušana Alimpijevića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

"KK Bešiktaš potpisao je ugovor sa 27-godišnjim američkim šuterom Lonijem Vokerom. Voker je tokom svoje NBA karijere nosio dresove San Antonio Sparsa, Los Anđeles Lejkersa, Bruklin Netsa i Filadelfija 76ersa i bilježio prosjek od 10 poena, 2,3 skoka i 1,5 asistencija u 342 utakmice.

Voker je prešao u evroligaški tim Žalgiris za sezonu 2024/25, a u prethodnoj sezoni je igrao za Makabi Tel Aviv. Loni, dobrodošao u porodicu Bešiktaš i želimo ti izuzetan uspjeh u našem slavnom dresu", navodi se.

Američki bek je izabran kao 18. pik na NBA draftu 2018. godine od strane San Antonio Sparsa, a u tom timu je proveo svoje prve četiri NBA sezone. Takođe je nastupao za Los Anđeles Lejkerse i Bruklin Netse, prije nego što je 2024. godine prvi put otišao u Evropu.

(MONDO)