Košarkaši Budućnost Volija nisu uspjeli da naprave brejk u Turskoj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

„Plavi“ su u trećem kolu Evrokupa poraženi od Tofaša rezultatom 90:85, upisavši drugi uzastopni poraz u ovom takmičenju, a treći zaredom ako se računa i neuspjeh protiv Crvene zvezde u AdmiralBet ABA ligi.

Nakon tri odigrana kola, Budućnost ima učinak od jedne pobjede i dva poraza, dok je Tofaš zadržao maksimalan skor.

Podgoričani su odlično otvorili utakmicu i već na početku pokazali da mogu da pariraju domaćinu. Poveli su 6:2, a nakon poena Buteja imali su prednost od 14:7. Napad Budućnosti funkcionisao je veoma dobro, uz precizan šut za tri poena, pa su „plavi“ nakon serije 7:0 i poena Jovanovića stigli do vođstva od 21:12.

Ipak, sredinom druge četvrtine uslijedio je pad u igri gostiju, što je Tofaš iskoristio da preuzme kontrolu nad utakmicom. Domaćin je serijom 9:0 preokrenuo rezultat i poveo 38:34. Budućnost je u tim trenucima imala velikih problema u napadu, a turski sastav je postepeno uvećavao prednost, koja je u završnici prvog poluvremena prvi put dostigla dvocifrenu razliku – 52:42.

Budućnost je dobro reagovala na početku drugog poluvremena. Megi je pogodio dvije trojke i smanjio zaostatak na 55:50, ali je Tofaš brzo odgovorio novom serijom. Domaći košarkaši vezali su sedam poena i ponovo pobjegli na dvanaest razlike (62:50).

„Plavi“ se, međutim, nisu predavali. Predvođena Đorđijem Jovanovićem, Budućnost je postepeno smanjivala zaostatak, a trojka kapitena početkom posljednje četvrtine približila je goste na samo tri poena minusa – 73:70.

Imala je Budućnost priliku da dodatno zakomplikuje utakmicu, ali Kovlijar nije iskoristio napad za još veće približavanje. Tofaš je kaznio propuštenu šansu, a potom iskoristio nekoliko grešaka gostiju i serijom 11:0 stigao do ubjedljivih 87:72, čime je djelovalo da je pitanje pobjednika riješeno.

Ipak, uslijedila je nova reakcija Podgoričana. Ferel je vezao sedam poena, Butej dodao tri, pa je Budućnost serijom 10:0 smanjila na 87:82 uoči posljednjeg minuta i ponovo unijela neizvjesnost u završnicu.

Rejnolds je potom bio siguran sa linije slobodnih bacanja za 89:82, ali je Ferel trojkom smanjio na 89:85. Kabadža je zatim pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 90:85, a Budućnost je na raspolaganju imala još 36,6 sekundi.

Megi je pokušao da trojkom iz ranog napada, sa udaljenosti od oko osam metara, dodatno smanji zaostatak, ali nije bio precizan. Tofaš je sačuvao prednost i na kraju upisao pobjedu rezultatom 90:85.

U redovima Budućnosti, koja je nastupila bez povrijeđenih Molinara i Morgana, najefikasniji je bio Ferel sa 18 poena. Đorđije Jovanović postigao je 15, Butej 14, dok su Smit i Megi utakmicu završili sa po 11 poena.

Tofaš je predvodio Natal sa 20 poena, dok je Džons dodao 17.

Budućnost će tako morati da traži priliku za povratak na pobjednički put nakon tri uzastopna poraza, dok je turski tim nastavio sjajan početak takmičenja i zadržao maksimalan učinak u Evrokupu.





