Partizan je naciljao Vendela Mura Juniora, košarkaša iz NBA lige

Izvor: MN Press

Pred početak nove sezone, Hapoel Jerusalim označio je Vendela Mura Juniora (24, 196 cm) kao jednu od glavnih meta za pojačanje. Međutim, kako javlja "ONE" iz Izraela, tim koji će naredne sezone voditi Saša Obradović nije jedini u konkurenciji, pošto je i Partizan zagrizao za Amerikanca.

Partizan nije jedini zainteresovan za košarkaša iz Virdžinije, pošto postoji još evropskih timova koji bi voljeli da u svojim redovima vide 26. pika na NBA draftu (2022). Konkretno, Mur bi u Partizanu bio zamena za Sterlinga Brauna, koji je iza sebe ostavio izuzetno lošu sezonu u crno-bijelom dresu, pa se ovog leta rastao sa klubom i rešio da karijeru nastavi u Žalgirisu.

Mur je tokom koledž karijere osvojio prestižnu nagradu "Džulijus Irving", koja se dodjeljuje najboljem niskom krilu u NCAA. Pored toga, izabran je u najbolju defanzivnu petorku ACC konferencije, kao i u drugu najbolju petorku sezone. Međutim, u NBA ligi nije blistao. Te 2022. draftovao ga je Dalas, ali je odmah proslijeđen Hjustonu, a vrlo brzo završio je u Minesoti.

Tokom prve dvije profesionalne sezone nastupao je za Minesotu i njen razvojni tim Ajova Vulvse, a potom je nosio dres Detroita. Kasnije je prešao u Šarlot, gdje je igrao i za razvojni tim. Nakon toga bio je član Mejn Seltiksa, filijale Bostona u razvojnoj ligi, dok je prethodnu sezonu proveo između Detroita i njihovog razvojnog tima.

U najjačoj ligi na svijetu bilježio je 1,7 poena i jedan skok, dok je u "Dži" ligi bio znatno bolji. Prethodne sezone ubacivao je 20,3 poena, imao je i 4,3 skoka, 3,1 asistenciju, 1,5 ukradenih lopti i sve to na 24 utakmice, dok je na terenu provodio nešto više od 28 minuta. Kada je u pitanju šut za tri poena, po susretu je pogađao 1,6 trojki, odnosno imao je 40 odsto uspješnosti, dok je za dva poena imao 61 posto realizacije.