Adam Silver najavio je saradnju sa Evroligom, mada još uvijek nije poznato pod kojim okolnostima će se to dogoditi.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Evroliga je već otpočela sa ozbiljnim reformama, ali i dalje postoji šansa da udruži snage sa NBA. Pregovori o prelasku na franšizni sistem po ugledu na američki model su počele, međutim, nije jasno da li će do saradnje doći i u kom obliku. O tome je govorio izvršni komesar najjače lige na svijetu Adam Silver.

Ključni sastanak Evrolige i NBA će se održati 5. oktobra, a kako su mediji ranije prenijeli, postoji šansa da dođe do potpunog spajanja, to jest da Amerikanci kupe elitno takmičenje. Ipak, još uvijek ništa nije izvjesno.

"Jesmo govorili o tekućim pregovorima sa Evoligom. Rekao sam i ranije, mislim da ima progresa. I vjerujemo da bi liga ojačala kada smo udružili snage sa Evroligom", rekao je Silver, ali se ogradio da će do dogovora sigurno doći:

"Ne mora to da se desi, ali svima bi nam bolje kada bismo se u Evropi pojavili kao ujedinjeni front".

Pred nama su velike promjene u evropskoj košarci, već mjesecima slušamo te priče, kada ćemo imati konkretnije informacije?

"Po meni, ovo je istorijska prilika da gradimo nešto na nevjerovatnoj tradiciji evropske košarke, oličene u Evroligi i drugim državnim ligama. Ali da je sada dignemo na viši nivo kombinacijom novih i starih klubova i da to bude evropsko takmičenjeu NBA stilu. I ima tu progresa. Vjerujemo da ćemo u narednih nekoliko nedjelja imati šta da objavimo".

Sve više se priča o Evroliginim aktivnostima, a dokle se stiglo sa novim takmičenjem NBA Evropom?

"Mislim da bismo, da je do bar nekih od njih (vlasnika), sačekali duže sa lansiranjem takmičenja. U isto vreme, zavisno od toga u kakvim odnosima budemo bili sa Evroligom, mislim da je važno da takmičenje krene već sljedećeg ljeta. Taj inicijalni proizvod koji ćete vjerovatno da vidite za godinu dana će biti različit od onoga što ćemo imati kada okupimo sve timove i formalno počnemo da upravljamo ligom. Odgovor na vaše pitanje je da želimo naprijed. I kao što sam rekao, biće saopštenja u narednih par mjeseci".

Izvor: Instagram/paobcgr

Infrastruktura takođe "koči" cijelu priču, pa će se u narednim mjesecima raditi na izgradnji i rekonstrukciji dvorana.

"Moramo da razmišljamo i o različitim strukturalnim pitanjima. Šta ćemo sa sistemom plata za tamošnje igrače. Kako da prikupimo što više novca od TV prava, šta treba da radimo na lokalnom nivou. A, ima planova za mnoge nove dvorane širom Evrope. Tako da sam zadovoljan progresom. Mislim da su i vlasnici naših timova. Ali potrebno je vrijeme".

(MONDO)