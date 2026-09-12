Željko Obradović je na tajmautu održao lekciju mladom košarkašu Varvaritisu i dobio iznenađujući odgovor.

Izvor: MN Press

Panatinaikos je na turniru na Rodosu pobijedio Spartak iz Subotice (77:59), a meč je obilježio Željko Obradović. Tačnije jedan njegov tajm-aut sa početka meča. U prvoj četvrtini je tražio minut odmora i tada je primijetio detalj koji mu se nije dopao.

Dok je davao instrukcije mladi košarkaš Jason Varvaritis (16) je gledao u parket i izgledalo je kao da ne obraća pažnju. Kada je završio sa davanjem instrukcija srpski stručnjak je tražio od njega da ponovi šta je rekao.

Vidi opis "Mali, ponovi šta sam rekao": Željko Obradović se naljutio na tajmautu, pa dobio iznenađujući odgovor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Dobio je iznenađujući odgovor pošto je Varvaritis ponovio njegove instrukcije praktično od riječi do riječi. To je prijatno iznenadilo Obradovića koji mu je pružio ruku i vratio ga u igru.

Nekoliko igrača je dobilo poštedu na ovom meču, najefikasniji je bio Silvan Francisko sa 13 poena, Isak Bonga je dodao 9.

(MONDO)