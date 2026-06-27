Panatinaikos želi Džoela Bolomoja, centra Crvene zvezde
Kako stvari stoje, Džoel Bolomboj neće produžiti saradnju sa Crvenom zvezdom, ali to ga, po svemu sudeći, neće zabrinjavati, jer grčki mediji prenose da bi karijeru mogao nastaviti u Panatinaikosu. Tim iz Atine ima ambiciju da dovede centra sa ruskim pasošem.
Kako piše Sport24, Džoel Bolomboj postao je želja Panatinaikosa. Odranije je poznato da grčki klub želi i Brankua Badija, za kojeg je zainteresovana i Crvena zvezda, a sada je na listi želja i centar crveno-bijelih. Iako je Bolomboj veći dio sezone propustio zbog oporavka od povrede, čini se da to ne predstavlja prepreku za čelnike Panatinaikosa.
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Bogata karijera 32-godišnjeg centra i iskustvo koje ima u Evroligi predstavljaju ozbiljnu preporuku. Ipak, učinak od 5,5 poena i 4,5 skokova po utakmici u prošloj sezoni nije impresivan. Međutim, s obzirom na to da su "zeleni" otpisali Keneta Farida, a planiraju da dovedu Mustafu Fala iz Olimpijakosa, uloga Džoela Bolomboja kao trećeg centra bila bi sasvim zadovoljavajuća, uz Matijasa Lesora koji je već u timu.