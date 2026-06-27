Panatinaikos želi Džoela Bolomoja, centra Crvene zvezde

Izvor: MN Press

Kako stvari stoje, Džoel Bolomboj neće produžiti saradnju sa Crvenom zvezdom, ali to ga, po svemu sudeći, neće zabrinjavati, jer grčki mediji prenose da bi karijeru mogao nastaviti u Panatinaikosu. Tim iz Atine ima ambiciju da dovede centra sa ruskim pasošem.

Kako piše Sport24, Džoel Bolomboj postao je želja Panatinaikosa. Odranije je poznato da grčki klub želi i Brankua Badija, za kojeg je zainteresovana i Crvena zvezda, a sada je na listi želja i centar crveno-bijelih. Iako je Bolomboj veći dio sezone propustio zbog oporavka od povrede, čini se da to ne predstavlja prepreku za čelnike Panatinaikosa.

Vidi opis Nova transfer "bomba" u najavi: Željko Obradović dovodi Džoela Bolomboja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Bogata karijera 32-godišnjeg centra i iskustvo koje ima u Evroligi predstavljaju ozbiljnu preporuku. Ipak, učinak od 5,5 poena i 4,5 skokova po utakmici u prošloj sezoni nije impresivan. Međutim, s obzirom na to da su "zeleni" otpisali Keneta Farida, a planiraju da dovedu Mustafu Fala iz Olimpijakosa, uloga Džoela Bolomboja kao trećeg centra bila bi sasvim zadovoljavajuća, uz Matijasa Lesora koji je već u timu.