Željko Obradović se vratio u Panatinaikos, gdje je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 12 miliona eura. Navijači su ga dočekali s oduševljenjem.

Izvor: Twitter/@jorgemitro

Srpski trener Željko Obradović zvanično je preuzeo Panatinaikos i danas je u Atini održao promociju zajedno sa gazdom kluba Dimitrisom Janakopulosom, koji je tako uspio da vrati trofejnog stručnjaka na mjesto uspjeha. Otišao je Obradović sada još davne 2012. godine iz Atine, posle čega je uslijedio sušni period za ekipu, sve do dolaska Ergina Atamana, a nakon samo dvije sezone za turskog trenera - vratio se miljenik navijača.

Da je tako, to smo mogli da se uvjerimo i prije same promocije, pošto su navijači u velikom broju dočekali Obradovića u novoj areni i pozdravili ga pesmom, aplauzima i bakljama. Pogledajte kako je to izgledalo:



Obradović (66) je inače trenirao Panatinaikos od 1999. do 2012. godine i u tom periodu je 11 puta bio prvak Grčke, sedam puta osvajač Kupa, dok je čak pet puta osvajao i Evroligu. Sada se nada da će sa Panatinaikosom uspjeti da dođe do desetog pehara Evrolige, što je prethodno probao sa Fenerbahčeom i Partizanom.

Vidi opis Pogledajte kako je Obradović dočekan u Atini: Zbog toga se i vratio na mjesto uspjeha Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/dpg7000 Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: EPA/Miguel Angel Polo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: EPA/ANDREU DALMAU Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Panatinaikos planira na duže staze sa njim i Obradović je potpisao ugovor na tri godine, vrijedan čak 12 miliona eura, po čemu je trofejni trener i najplaćeniji u Evropi.