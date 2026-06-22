Centar Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić mogao bi karijeru da nastavi u Panatinaikosu, prenijeli su grčki mediji.

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Željko Obradović je predstavljen u Atini, gdje je ponovo preuzeo klupu Panatinaikosa, s kojim je osvojio pet titula u Evroligi.

S obzirom da će imati najveći budžet u istoriji kluba, grčki mediji su počeli sa spekulacijama oko centarske pozicije, koju bi mogao da popuni reprezentativac BiH Jusuf Nurkić.

"Veliki značaj Obradović će dati poziciji '5', odnosno igračima koji će igrati uz Matijasa Lesora. Jonas Valančijunas je luksuzni izbor, ali Željko ima i druga rješenja na umu. Od Bruna Fernanda, s kojim je radio u Partizanu, do Jusufa Nurkića ako odluči da se vrati u Evropu iz NBA lige", pišu mediji u Grčkoj.

Podsjetimo, Nurkić je trenutno slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa Juta Džezom, a u karijeri je još igrao za Denver zajedno sa Nikolom Jokićem, Portland, Finiks i Šarlot.

Prošle sezone je prosječno bilježio učinak od 10.9 poena, 10.4 skokova i 4.8 asistencija u NBA ligi, a po završetku sezone je istakao da "nema namjeru da se vraća u Evropu". Barem ne još.

Inače, Obradović je prije nekoliko godina na košarkaškom seminaru ispričao anegdotu vezanu za Nurkića, u kojoj je jasno izrazio veliko poštovanje prema bh. centru.

"U jednom trenutku su morali odlučiti koga će zadržati u Denveru - Nikolu Jokića ili Nurkića. Jako me zanima šta Nikola misli o svemu tome. Nurkić je izvanredan igrač, nema nikakve sumnje. Jan Veseli mi je pričao o svojim duelima sa njim u reprezentaciji. Rekao mi je da je Nurkić najteži igrač kojeg je ikada čuvao u karijeri. 'Ništa nisam mogao protiv njega, treneru'", rekao je Obradović.

(MONDO)