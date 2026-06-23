Selektor Dušan Alimpijević naglašava da je Jokić ključan za uspjeh reprezentacije Srbije u kvalifikacijama. Njegovo prisustvo donosi dodatnu snagu timu.

Izvor: MN Press

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević okupio je danas ekipu na koju računa u mečevima kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, a lijepo je vidjeti da se odazvao i najbolji igrač svijeta Nikola Jokić i to poslije naporne sezone u NBA.

"Ne treba misliti došao je Jokić i ništa ne treba više da radimo. Ni on to ne voli", rekao je Alimpijević danas okupljenim medijima na treningu Srbije pred vrlo važne utakmice koje slijede: "Svi igrači koji su se odazvali za ove julske prozore, zaslužuju poštovanje. Drago mi je i vas da vidim u velikom broju. Ovo je toliko duga i naporna sezona, tako da ništa osim poštovanja ne treba da pokazujemo."

Vidi opis Dušan Alimpijević: "Ko, ako ne Jokić? Nemojte to da mislite, ni on ne misli" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

Kako je rekao, od početka nije bilo upitno da li će Jokić biti tu: "Čovjek nije pravio probleme, niti je bilo upitno. Jednostavna priča. Od početka mog selektorskog mandata rečeno je da kada god on bude mogao zbog obaveza u klubu, biće sa reprezentacijom. Jokić je ispunjen reprezentacijom, reprezentacija Srbije ga čini srećnim, to su i prošli selektori potvrdili, vidite i sada koliko je srećan i nema sumnje da je on treba da bude kapiten reprezentacije Srbije", naglasio je Alimpijević koji je takođe odlučio da Jokić bude kapiten Srbije.

Vidi opis Dušan Alimpijević: "Ko, ako ne Jokić? Nemojte to da mislite, ni on ne misli" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

"Rekao sam mu da me manje brine kako bi on reagovao. Sve drugo bi bilo neobjašnjivo, ko, ako ne on? Tu ne treba dalje da se objašnjavamo."

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Istakao je i da su se drugi igrači odazvali "bez ikakve priče" i da je već na jučeranjem treningu vidio da dobro djeluju, dok je takođe rekao i da je sa ostalim reprezentativcima na vezi. Neki od njih nisu mogli da budu tu, kao Bogdanović, Milutinov i Petrušev, dok je u dogovoru sa njim otpao i Micić.

"On ima nekih svojih zdravstvenih stvari koje mora da riješi poslije sezone koja i dalje traje", zaključio je on.

Prva utakmica se igra protiv Švajcarske u gostima (2. jul), pa protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu (6. jul) u Beogradu.