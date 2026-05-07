Luka Dončić se oglasio o svom oporavku u Španiji, dok ga američka javnost kritikuje.

Izvor: Youtube/Greg's court

Slovenački košarkaš Luka Dončić već nekoliko nedelja ne igra za L.A. Lejkerse zbog povrede zadnje lože, dok je čitav njegov oporavak izazvao pažnju tamošnje javnosti. Između ostalog, počelo je da se priča o tome zašto je Dončić uopšte otišao u Španiju, kada je u prvi mah bilo očekivano da će terapije imati u Njemačkoj?

Pretpostavlja se da su Lejkersi "dali voljno" svom igraču i to usred plej-ofa, tako da je Dončić u Madridu, gdje ima kuću, boravio neko vrijeme i još je stigao da ode na utakmicu Real Madrida i Crvene zvezde zajedno sa Novakom Đokovićem.

Ni dan pošto je ovo postala "najvažnija košarkaška vijest u Americi", gdje su navijači Lejkersa bili gnevni na Dončića, oglasio se slovenački košarkaš koji kao da je bio na "optuženičkoj klupi" dok je razgovarao sa medijima: "Otišao sam u Španiju na PRP terapiju (terapija plazmom bogatom trombocitima, prim. aut.). Svi znaju da je Španija jedna od najboljih zemalja za to... Znam i verujem mnogim ljudima iz Španije. Razlog zašto sam toliko dugo bio tamo jeste to što su mi bila potrebna četiri dana između svake terapije. Uradio sam to četiri puta. Zato sam ostao duže", naglasio je Dončić.

Bez njega su Lejkersi uspjeli da naprave iznenađenje u plej-ofu i da izbace Hjuston, ali čini se da su bez ikakve šanse protiv Oklahome koja je povela 1:0 u drugoj rundi. Da li možemo očekivati Dončića da zaigra?

"Još sam u procesu oporavka, radim svaki dan. Svakog dana se osjećam bolje. Kao što sam rekao, na početku su rekli osam nedelja. Tako da idemo korak po korak odatle", rekao je Dončić koji na ovaj način nije ni potvrdio niti demantovao glasine da je sezona završena za njega.

Luka Dončić je ove sezone inače prosečno bilježio 33,5 poena po meču, uz 8,3 asistencija i 7,7 skokova, dok je u centru pažnje bio i zbog raskida vjeridbe sa Anom Marijom Goltes, sa kojom ima dvoje djece.