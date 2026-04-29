Košarkaš Partizana Isak Bonga je na meti Detroita

Njemački reprezentativac Isak Bonga (27) broji sitno do povratka u NBA ligu. Najkonkretnije ponuda je stigla iz Detroita i kako stvari stoje, košarkašu Partizana ostaje samo da stavi paraf na ugovor.

Kako Meridian sport saznaje iz Detroita su potvrdili da su pregovori sa Bongom uspješni, te je Njemac spreman da se vrati u najjaču ligu na svijetu. S obzirom da se stavovi kluba sa Istoka poklapaju sa uvjerenjima Isaka Bonge, pitanje je trenutka kad će jedan od najkonstantnijih u timu Partizana napustiti Humsku.

Ostaje samo da izlazna klauzula za NBA timove bude aktivirana, a to bi trebalo da se dogodi 20. jula, dan posle završetka Letnje lige u Las Vegasu.

Šampion svijeta i Evrope sa reprezentacijom Njemačke u Evroligi je igrao za Bajern i Partizan, ali mu je karijera u NBA ostala pomalo nedosanjana s obzirom na to da je veliki dio vremena provodio i u razvojnim timovima. Nosio je dresove Lejkersa, Vašingtona, Toronta.

Bonga je jedan od najvažnijih košarkaša Partizana, posebno kad je u pitanju odbrana. U ligaškom dijelu sezone bilježio je skoro 10 poena u Evroligi, uz to i 5,6 skokova i 1,5 podijeljenih lopti na 38 mečeva u kojima je provodio nešto manje od 28 minuta na terenu.