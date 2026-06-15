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Ema Radujko završila na sudu zbog duga od 4.500 eura: Oglasio se advokat oštećenog, evo šta navodno nije platila

Ema Radujko završila na sudu zbog duga od 4.500 eura: Oglasio se advokat oštećenog, evo šta navodno nije platila

Autor Marina Cvetković
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Pjevačica Ema Radujko završila je na sudu zbog navodnog dugovanja od 4.500 eura.

Pjevačica Ema Radujko završila je na sudu zbog navodnog dugovanja od 4.500 eura. Izvor: MONDO

Krajem 2023. godine, situacija je počela da se kompikuje, nakon što je Ema Radujko zajedno sa producentom i reperom Tozlom dogovorila da joj uradi produkciju i miks pjesama za nastupe.

Sada je taj slučaj završio na sudu, a informisan izvor otkrio šta se zapravo dogodilo.

"Dogovorili su se da joj sve što treba odradi za 5.500 eura. U međuvremenu je ona imala neke privatne situacije, zbog čega nisu mogli u potpunosti da realizuju sve što su pričali u prvi mah, pa je na kraju dogovoreno da cio posao bude 4.500 eura. Tako je i urađeno. Ona je dobila sve što je trebalo da neometano može da nastupa. I tu nastaje problem" rekao je izvor za Informer, a potom otkrio detalje.

"Iako je Tozla imao razumijevanja i čekao isplatu, do toga nije došlo. Ona je sa svojim timom izbjegavala bilo kakvu komunikaciju, a koristila je sav materijal koji joj je odradio, pa je bio prinuđen da je tuži. Tako je sada slučaj preuzeo sud. Pripremno ročište održano je 29.05, dok je sledeće zakazano za 15.12" priča on.

Tozlin advokat potvrdio

Denis Kurtović, inače Tozlin advokat, takođe je za pomenuti medij potvrdio ovu informaciju.

"Ne bih prejudicirao ishod postupka, jer je to isključivo u nadležnosti suda. Ono što mogu da kažem jeste da smo u tužbi iznijeli konkretne činjenice i predložili dokaze za koje smatramo da u potpunosti potkrepljuju navode tužioca. Konačnu odluku donijeće sud nakon sprovedenog dokaznog postupka i saslušanja stranaka" rekao je advokat Denis Kurtović.

(Informer / MONDO)   

Tagovi

Ema Radujko dugovanje suđenje

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