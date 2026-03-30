Potpuni haos na grčkom derbiju u Atini, sudije su isključile Kendrika Nana i Tajlera Dorsija prije poluvremena meča Panatinaikosa i Olimpijakosa.
Panatinaikos i Olipmijakos igraju derbi u šampionatu Grčke i tamo je dosta tenzija i nastao je pravi haos. Pred kraj prvog poluvremena došlo je do fizičkog obračuna između Kendrika Nana i Tajlera Dorsija. Živce je izgubio i Matijas Lesor koji je htio da se bije.
Do haosa je došlo posle faula koji je Nan napravio na Dorsiju, to je iznerviralo košarkaša Olimpijakosa koji ga je odgurnuo, pa je došlo do "sudara glavama" i razmjene riječi koje su vrlo verovatno bile agresivne i sa jedne i sa druge strane.
Pojedini igrači su se umiješali i krenuli da ih razdvajaju, ali među njima nije bio Lesor. Snažni centar je htio da se bije sa Dorsijem, pa je Džedi Osman morao da ga skloni sa strane. Sudije su posle toga odlučile da gledaju snimak i da vide šta se desilo.
YUNAN DERBİSİNDE ORTALIK KARIŞTI!— Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR)March 30, 2026
❌ Çıkan arbedede Tyler Dorsey'nin forması yırtıldı; Nunn ve Dorsey oyundan atıldı.pic.twitter.com/cWKUMz56s8
Na kraju su donijeli odluku da isključe dvojicu protagonista, pa tako Nan i Dorsi neće igrati u drugom poluvremenu. Na pauzi je Olimpijakos vodio sa 60:44. PAO će morati bez svog najboljeg igrača da traži preokret.