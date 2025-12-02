Crno-bijeli su se oglasili i saopštili cene dnevnih ulaznica za predstojeći meč u Evroligi.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

KK Partizan oglasio se prvi put od ostavke Željka Obradovića i obavijestio je navijače da počinje prodaja dnevnih ulaznica za meč protiv Bajerna koji je na programu u četvrtak u "Beogradskoj areni".

"Slobodna prodaja dnevnih ulaznica za utakmicu protiv Bajerna počinje 03. decembra u 12 časova i odvijaće se putem linka na sajtu partizan.basketball , zatim sajta efinity.rs, na blagajni Beogradske arene (blagajna sjever) i Efinity prodajnim mestima (Sava Centar i Dom omladine)", naveli su iz Partizana i napomenuli:

"Jedini ovlašćeni prodavci dnevnih ulaznica za utakmice KK Partizan Mozzart Bet su SixTix (bivši Fancee tickets) i Efinity. Kupovinom putem nezvaničnih sajtova, ViaGoGo i sl. rizikujete da postanete žrtva prevare", dodaje se u saopštenju.

Evo i kakve su cijene za utakmicu Partizan - Bajern:

Prodaja dnevnih ulaznica za duel protiv Bajerna počinje sutra u podne!



https://t.co/yOl4R31cmi#KKPartizan#EuroLeaguepic.twitter.com/rweRbh78Z0 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)December 2, 2025





