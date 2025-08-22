FIBA posvetila tekst Luki Dončiću, svoj sud dao i kapiten Srbije Bogdan Bogdanović.

Slovenački košarkaš Luka Dončić je pored Nikole Jokića definitivno jedna od najvećih zvijezda koje će igrati na Eurobasketu, ali je pitanje koliko njegov tim može samo na njegovim leđima. Umjesto spektakla u Beogradskoj areni, dobili smo surovu dominaciju Srbije koja je pokazala zašto važi za apsolutnog favorita na predstojećem prvenstvu. U svakom slučaju, svi se slažu u jednom - Dončić je fenomen koji se vrađa jednom u 50 godina!

U susret Eurobasketu 2025, njegove kolege, koje su imale priliku da odmjere snage i dijele svlačinonicu sa njim, dali su svoj sud zašto je as Lejkersa jedan od najboljih igrača današnjice.

Nekadašnji košarkaš Partizana Mateuš Ponitka bio je dio istorijske pobjede Poljske nad Slovenijom 90:87 u četvrtfinalu Evropskog prvenstva 2022. godine i tada je osjetio Dončićevu moć.

"Dončić je poseban igrač jer ima sve. Kao košarkaš, njegov koeficijent inteligencije, njegov osjećaj za igru su nevjerovatni. Razgovarao sam sa jednim od svojih prijatelja i došli smo do zaključka da se ovakav igrač rađa jednom u 50 godina", rekao je Ponitka, koji je igrao protiv Dončića još u vrijeme kada je bio biser Real Madrida.

Mateuš Ponitka

"On je veoma posebno dijete. Sjećam ga se kada je odrastao u Madridu i kada smo mnogo puta igrali jedan protiv drugog, i kako je napredovao i kako je razvijao svoju igru je jednostavno nevjerovatno i zabavno je gledati. Luka dokazuje da je poseban, on je jedan od najboljih igrača svakog dana, svakog turnira, svake utakmice. Veoma je jednostavno", rekao je Ponitka za sajt FIBA.

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović je na još živopisniji način okarakterisao Luku kao igrača. "On može da "ubije" bilo koga na turniru. Može da ide na 50, 60... Ne znam. To je ono što ga čini posebnim“, rekao je Bogdanović.

Furkan Korkmaz smatra da je on jedan od najboljih u istoriji košarke. "On je drugačiji momak. Ima drugačije vještine. Ima drugačiji način razmišljanja. Mnogo sam igrao protiv njega i osjećam se srećno što sam igrao protiv njega Možda ćemo za 10 godina moći da kažemo: 'Da, igrao sam protiv njega. Bio je ovako dobar ili onako dobar.' Imali smo sreće što smo ga gledali", rekao je turski reprezentativac.

Tajler Dorsi je još jedna evropska zvijezda koja je igrala sa Dončićem u Dalasu, bio je impresioniran onim što de Slovenac svakodnevno demonstrirao.

"Kada sam bio u Dalasu, mogao sam da vidim to izbliza. Tempo i način na koji koristi svoje tijelo su nevjerovatni. Te dvije stvari su ono što mi je zapalo za oko kada sam bio tamo i što ga čini veoma posebnim“, rekao je grčki bek.

Italijan Nikolo Meli kaže da je imao sreću i nesreću da "ratuje" sa Lukom na svim frontovima, a kratko su bili i saigrači.

"Imao sam nesreću da igram protiv Luke sa klubom i reprezentacijom. On nam je zadao, zadao mi je muke. Mislim da je poseban zbog svog talenta. Igrao sam sa njim u Dalasu i vidio sam ga iza kulisa na treningu. A šta se dešava sa tim rukama, dodirom koji ima. A on je takođe odličan saigrač", rekao je Meli, koji je igrao sa Dončićem u Dalasu na kraju sezone 2020/21. Zatim je poentirao:

"Stvar sa Lukom je da je ono što bi za druge igrače bilo nestvarno, za njega rutina. Biti u njegovoj blizini shvatite kolikim je talentom obdaren. Svaki dan je bio trik ili nešto što nikada ranije niste vidjeli".