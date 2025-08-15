Aleksa Avramović dobio je pitanje o tome koliko mu znači što može da igra za reprezentaciju Srbije i njegova reakcija je rekla sve. Zato je jedan od najomiljenijih ljudi u nacionalnom timu.

Izvor: Printscreen/Instagram/KSS

Aleksa Avramović jedan je od najomiljenijih košarkaša u reprezentaciji Srbije. Saigrači ga obožavaju, navijači takođe. Način na koji igra u dresu sa nacionalnim grbom, kako se bori, koliko se trudi. Sve to se lako primijeti, a koliko on voli da igra za Srbiju pokazalo se i po njegovoj reakciji.

Pred početak Eurobasketa (od 27. avgusta do 14. septembra) igrači imaju i medijske obaveze, pa je tako Aleksa dao i jedan intervju koji još nije objavljen. Doduše, objavljen je jedan kratak klip na kom je Aleksa upitan koliko mu znači to što igra za Srbiju. Njegov osmijeh i reakcija su rekli više od samih riječi.

Šta za Aleksu Avramovića znači reprezentacija?



"Najveći ponos i privilegija za jednog igrača, da u toku karijere predstavlja svoju zemlju!" ❤️pic.twitter.com/ZKmbZiGvVP — Wolfy (@BigBadWolfWolfy)August 14, 2025

"To je, najveći ponos koji može da se desi jednom igraču. Najveće dostignuće za jednog igrača, da u toku karijere predstavlja svoju zemlju", rekao je Avramović koji se vratio u Evroligu i od naredne sezone igraće u Dubaiju koji će se takmičiti i u ABA ligi.

Šta čeka sada Srbiju?

Srbija je otputovala na turnir u Minhenu i biće to poslednje takmičenje na kom će igrati pred Evropsko prvenstvo. Generalna proba biće protiv Slovenije u Areni (21. avgusta). U Njemačkoj će igrati protiv reprezentacije Češke (večeras, 15. avgusta od 20.45). U zavisnosti od ishoda tog meča i ishoda meča Njemačke i Turske biće poznato ko će igrati sa kim u subotu. Dakle, pobjednik sa pobjednikom, poraženi sa poraženim timom.

Selektor Svetislav Pešić poveo je u Nemačku 15 igrača, a na spisku nema Alena Smailagića i Uroša Trifunovića koji su ostali u Beogradu zbog povreda.