Vasilije Micić progovorio o ponudi Crvene zvezde koju na kraju nije prihvatio.

Plejmejker reprezentacije Srbije i novi član Hapoela iz Tel Aviva Vasilije Micić otkrio je koliko je bila ozbiljna priča o njegovom povratku u Crvenu zvezdu ovog ljeta. Bilo je dosta spekulacija o interesovanju Fenerbahčea, Real Madrida, Olimpijakosa, ali je Dimitris Itudis bio glavni adut Izraelaca u pregovorima.

Navijače najviše zanima da li je i koliko bio ozbiljan razgovor sa Crvenom zvezdom čiji je dres nosio u sezoni 2015/16.

"Bila je ozbiljna priča, odmah na početku smo ozbiljno razgovarali o svemu. Bilo je potpuno jasno koji su pravci razmišljanja i situacije u kojoj sam. Više puta sam rekao da mi je ovo ljeto bilo ljeto karijere, jednostavno imao sam priliku da po prvi put radim na način za koji sam smatrao da treba, da pregovaram za uslove za koje sam radio svih ovih godina i mislim da je to potpuno fer. Takođe, opravdano je da postoji želja i nada. Ali, kažem, što je bilo do mene, mislim da sam bio maksimalno korektan i da je sa moje strane sve urađeno maksimalno profesionalno", rekao je Micić u intervjuu za "Mozzarstport".

Potom je obrazložio odluku da pojača Hapoel koji će se od ove sezone takmičiti u Evroligi i ima velike ambicije na najvećoj evropskoj sceni.

"Sve mi se to čini lijepo. Generalno ne volim predimenzionirane priče od samog početka, odnosno 'hajp' jer on rijetko vodi u pozitivnom smjeru. Oni od starta imaju jasnu viziju i sliku, pogotovo imajući u vidu da se Hapoel razvija kao klub pored rivala koji je najtrofejniji u Izraelu. Dinamika kojom Hapoel želi da ide je dosta brza, odlučna. To mi je u ovoj etapi života bilo dosta primamljivo. Projekat je takođe bitan. Evroligi nedostaje pomalo vizije, jer se kod klubova sve svodi za period sad i odmah. I to je opravdano, jer su veliki ulozi i gazde nemaju mnogo strpljenja za trener i tim, da se razviju u pravom smjeru. Ovdje sam dobio tu priliku sa ugovorom na tri godine. To su bili faktori koji su presudili. Naravno, dobro je poznata i priča sa vlasnikom kluba, gospodinom Oferom Janajem i Dimitrisom Itudisom, to su takođe važni faktori. Ipak, na kraju je presudila moja unutrašnja motivacija", rekao je Micić.