Dvajt Hauard je postigao šta je hteo - dobio je pažnju velike zvezde za svoj podkast. I postalo je prilično neprijatno.

Nekadašnji košarkaš Los Anđeles Lejkersa Dvajt Hauard "prozvao" je Šakila O'Nila da govori loše stvari o njemu i pozvao ga je da to riješe i da rasprave. Član poslednje šampionske generacije Lejkersa takođe je u podkastu pričao kako nije toliko teško čuvati Nikolu Jokića, koji je to ignorisao i nije se "upecao". Nedugo posle toga, Hauard je veoma direktno napao O'Nila, a jedan od najvećih košarkaša u istoriji odgovorio mu je na to na društvenim mrežama i situacija se zakuvala.

Evo šta je Hauard, svojevremeno nazivan i "Supermenom", rekao u jednom podkastu o O'Nilu.

"Uvijek je mislio da pokušavam da ga pobijedim i da budem kao on. Ali nikad nisam htio da budem Šek, na bilo kom nivou. Sada, da li želim da primjenim djelove njegovog života na svoj? Naravno, isto radim i kada je Majkl Džordan u pitanju, Lebron Džejms, pokušavam sa uspješnima... Kada vidim da se Medžik Džonson uvijek smije, što se i ja ne bih smijao?", govorio je Hauar u dahu u podkastu.

"Ali Šekil O'Nil je veliki čovjek, koji uvijek ima nešto da kaže. Pokušavao sam da pričam sa njim, preko ljudi koje znamo obojica, htio sam da ga pitam zašto me ne poštuje. Samo sam ga imitirao, njegov duboki glas, a on nastavlja da govori loše stvari o meni. Rekao sam mu da ako nastavi da priča o meni, da ću morati da krenem na njega. Ne mislim ni na šta nasilno, već hajde čovječe, obojica imamo porodice, svi mogu da vide, zašto to radiš? Hajde da pričamo kao čovjek sa čovjekom. U kom trenutku prestaje i da li imaš pravi problem? Ako imaš, hajde da vidimo koji je. Ako si taj pravi, sjedi da razgovaramo".

"Izbrisan si"

Šekil O'Nil je odgovorio.

"Smiješno je to što misliš i dalje da me briga za tebe. Nikad više neću pomenuti tvoje ime, osetljivi veliki čovječe. Šaljivdžijo koji ne umiješ da primiš šalu. Nikad tvoje ime neću ponovo izgovoriti. Neka ti bude lijep dan i sada si izbrisan. Imaj sjajan dan", napisao je Šekil O'Nil.

Hauard je odgovorio na to.

"Znam da ti je stalo. Jer je tvoja nesigurna gu*ica 'hejtovala' i govorila sranja 20 godina. Previše si veliki da bi bio tako nesiguran. Nadam se da nećeš više pominjati moje ime. Imaš 52 godine i tvituješ o meni. I ja sam taj koji 'hejtuje'. Sada odjednom si se šalio sve vrijeme. A bio si tako ljubomoran oduvijek. Ljubomoran na Kobija (Brajanta), na Penija (Hardeveja), na Dvejna (Vejda). Ljubomoran si i na Čarlsa (Barklija). I dalje imam dugačku poruku od pet paragrafa koju si mi poslao prije nekoliko godina, u kojoj si mi pisao da nisam tako veliki da bi me mrzio. I dalje to radiš. Sada je 2025. godina i dođavola, odrasti. I nastavi dalje", uzvratio mu je Hauard.

Na to se O'Nil ponovo oglasio.

"I dalje me baš briga, ali lijep potez, vidim šta radiš. Sada želiš da ostaviš za sobom svoj podkast i da budeš tako upamćen, ali potrebni su ti pregledi. Želim ti svu sreću, 'Kućo slavnih' podkastera. Ali i dalje me baš briga. Moraš da sjedneš, potrebno ti je moje priznanje, meni tvoje nije. Kako ćeš biti upamćen? Razmišljaj o tom podkastu momče, ja imam imperiju da vodim, pa me ostavi na miru. Ja govorim već 20 godina, a ti hoćeš da se svađaš sa 50. Prestar sam za to. Još jednom, dobar potez, volim te sine".