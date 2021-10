Znao je dobro Pol Skols šta sledi Mančester junajtedu protiv Liverpula.

Izvor: Profimedia, Printscreen/Twitter/btsportfootball

Mančester junajted je doživeo pravu katastrofu protiv Liverpula (5:0), poniženje kakvo ne pamti Aleks Ferguson, a "crveni đavoli" su bili toliko nemoćni da smo kao retko kada do sada videli i isfrustriranog Kristijana Ronalda.

I dok svi pričaju o smeni Olea Gunara Solskjera, koji se brani i veruje da je i dalje pravi čovek za ovaj projekat, navijači su se prisetili reči Pola Skolsa nakon dramatične pobede nad Atalantom (3:2). Dok su slavili, legendarni fudbaler Junajteda je bio rezervisan i poručio da taj preokret ništa ne znači.

Da li bi navijači trebalo da slave pobedu nad Atalantom, glasilo je pitanje upućeno Skolsu, a bivši vezista se dobro zamislio, pa ispalio odgovor kakvom se nisu nadali...

"Slavite svaku pobedu, ali... Prvo poluvreme me je baš zabrinulo. Rekli će da je bilo očajno, ali dok sam to gledao - razmišljao sam o Liverpulu i Mančester sitiju. Vezni igrači su igrali sami, ako to bude tako protiv Liverpula ili Sitija, do poluvremena ćeš gubiti 3:0 ili 4:0", proročki je ispričao Pol Skols.

I zaista, tako je bilo. Mančester junajted je na poluvremenu meča na "Old Trafordu" gubio 4:0 od Liverpula uz greške odbrane, a Skot Mektomini i Fred su ostavljeni na vetrometini.

"Sjajno je videti osmehe na kraju, golove, napraviti preokret i ostalo, znam to, ali to prvo poluvreme mi je najveći utisak. Svaka čast na pobedničkom duhu, ali su dopustili previše šansi. Protiv kvalitetnijih igrača ste nadrljali. Hoćete tako igrati protiv Liverpula?", zapiteo se Pol Skols i kao da je osećao da će Solskjer izvesti isti tim:

"Uradite isto to protiv Liverpula, pa vidite šta će se desiti. Zamislite samo Jirgena Klopa koji je gledao ovu utakmicu Junajteda i Atalante, sigurno trlja ruke".

Već na poluvremenu je Solskjer priznao grešku i u igru uveo Pola Pogbu, ali kontroverzni vezista kao da je želeo da požuri sa otkazom Norvežaninu, pa je zbog oštrog starta dobio crveni karton i ostavio ekipu na cedilu, ali je Liverpul sklonio nogu sa gasa i stao na "samo" pet komada.

Sada je Junajted na potezu, ako je Skols ovo osećao, kako drugi ne vide greške Solskjera...