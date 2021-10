"Juventusovski" finiš meča u Milanu.

Zahvaljujući Edinu Džeku, Inter je sve do 89. minuta imao tri boda "u džepu" u derbiju Italije, ali kako to obično biva protiv Juventusa - to nije bilo dovoljno. Jedna nesmotrena reakcija defanzivca Denzela Damfriza koštala je šampiona osvajanja sva tri boda protiv velikog rivala!