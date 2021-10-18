Probao je Mauro da se iskupi, ali bijesna je Vanda!
Izvor: Instagram/Wanda_icardi
Probao je Mauro Ikardi da se pomiri sa Vandom Narom, ali izgleda da ne ide!
Ljutita argentinska ljepotica prvo je javno objavila da ostavlja svog muža i pobjegla je iz Pariza sa decom, a potom se otkrilo i šta se zapravo desilo.
U centru svađe je preljuba i to što je navodno Ikardi prevario svoju suprugu sa njenom prijateljicom Eugenijom "Činom" Suarez. Pogledajte kako ona izgleda:
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AU! IKARDI MOLI ZA OPROŠTAJ, VANDA GA "ODUVALA" NA INSTAGRAMU: Prevario je sa drugaricom, neće da čuje za njega! (FOTO)
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Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesaBr. slika: 11
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Ikardi je napustio treninge PSŽ-a kako bi pronašao svoju odbjeglu suprugu, a svi su pomislili da se par pomirio nakon što je špic Parižana na instagram stavio fotografiju na kojoj je u zagrljaju Vande i gdje se na njenoj ruci vidi prsten.
Ali samo nekoliko sati kasnije Vanda je postavila sliku na kojoj se vidi njena ruka bez prstena!
"Više volim moju ruke bez prstena na njoj", napisala je Vanda!
Vidi opis
AU! IKARDI MOLI ZA OPROŠTAJ, VANDA GA "ODUVALA" NA INSTAGRAMU: Prevario je sa drugaricom, neće da čuje za njega! (FOTO)
Skloni opis
Izvor: Instagram/Wanda_icardiBr. slika: 20
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Izvor: Instagram/wanda_icardi/printscreenBr. slika: 20
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