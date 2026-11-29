Milutin Aleksić je otvoreno kritikovao igrače Crvene zvezde zbog ubedljivog poraza od Virtusa u Areni.

Izvor: MN Press/Printscreen/YouTube/UNA tv

Crvena zvezda je doživela ubedljiv poraz u Areni od Virtusa (108:84). Oborila je neke negativne rekorde i odigrala veoma loš meč. O svemu tome pričao je Milutin Aleksić i tvrdi da su možda ljudi potcenili italijanski tim, a kritikovao je crveno-bele i dešavanja sa te utakmice.

"Počeću kao afirmaciju za izlaganje, ovo je neki novi Virtus, posebno u odnosu na period kada je tamo igrao Miloš Teodosić koji je sada sportski direktor Zvezde i to je iznenađenje samo za gledaoce koji su možda videli da je pre nekoliko kola Virtus bio u donjem delu tabele. Zadnjih godina nisu bili pri vrhu, ali duboko verujem da će to ove godine da se promeni. Ne ulazim u to ko koliko košta i budžete", počeo je Aleksić izlaganje u emisiji "Sportuna" na UNA televiziji.

Ističe da mu se nije dopao način na koji je Zvezda ušla u utakmicu i da je delovala nespremno.

"Čini mi se da je nešto dovelo da se igrači malo opuste, nisam dobio tu informaciju da je trener Navaro dao dva slobodna dana unapred, ne znam za to. Ali, početak meča mi je delovalo da utakmica nije dobro pripremljena. Imali smo ekipu koja primi ili ne primi koš, za tri sekunde je u napadu i ide na koš i uglavnom je realizuje. To je radio Virtus, što mi negde govori o fizičkoj spremnosti tog tima koji posle Valensije igra najbržu košarku. Čudno mi je bilo da Zvezda sa onakom lakoćom prima poene iz tih kontri. Nekako hronično vidim nedisciplinu kod igrača Zvezde. Može bilo ko da se ljuti i kada se dobija i kada se gubi, pričam o toj nedisciplini. Pre svega o odnosu prema odbrani, građenju, kontroli skoka, pravljenju malih faulova, Zvezda to nema u kontinuitetu."

Zastao je, pa je nastavio da pojašnjava.

"Dođe utakmica sa Olimpijakosom i Dubaijem gde Zvezda izgleda utegnuto i onda dođe utakmica gde opet jedan Karter tako ispada, Nvora da ne ponavljam koliko puta deluje nezainteresovan u odbrani. Ne gradi, sad je počeo da traži loptu na niskom postu, ne vidim ideju šta on radi tu kad se okrene i šutne, treba da traži rešenja na drugi način."

Moneke je kažnjen, pa se doveo u red

Vidi opis Milutin Aleksić kritikuje Zvezdu: "Vidim veliku nedisciplinu, posebno kod dvojice igrača" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Posebno je Milutin pričao o Čimi Monekeu koji je bio na "hlađenju" na dve evroligaške utakmice.

"Zvezdi treba disciplina. Momenat koji me tera na razmišljanje i da budem oštar prema Zvezdi jeste Moneke. Bio je kažnjen, pa je na ovoj utakmici bio najdominantniji i najaktivniji, hajde da kažem i najraspoloženiji igrač Zvezde. Znači, može svako da se dotera u red. Kako je Čima, tako mogu i ostali, ali mislim da je malo kasno da se sada to radi, to se radi na početku, ne sada."

Nada se Milutin da će to da se promeni u bliskoj budućnosti.

"Nadam se da će Navaro imati taj autoritet nad igračima. Ništa ovo za Zvezdu nije katastrofalno, čak ima i odličan rezultat s obzirom na sve ovo što sam naveo. U dobroj je situaciji, ima još jednu trećinu takmičenja, treba da izvuče lekcije i to je to."

"Koloko? Mora bolje"

Centar Kristijan Koloko je promenio igru Zvezde, uneo je dosta toga dobrog, ali Aleksić smatra da ima tu još mnogo prostora za napredak. "Već sam pričao o Koloku, trener Virtusa Mumbru je pokazao da je talentovan i pustio je da Koloko pokaže šta ume sa dve noge na zemlji. Jako malo. Mora da radi na tome, da ima bolji arsenal šuteva kada su mu obe noge na zemlji. Nezaustavljiv je u praćenju igre u piku, iz dvokoraka, na zakucavanju i 'rolanju', ali to nije dovoljno za ovaj nivo košarke. Šutevi mu nisu konzistentni, to je sve stvar utreniranosti, ali ima mnogo potencijala."



"Već sam pričao o Koloku, trener Virtusa Mumbru je pokazao da je talentovan i pustio je da Koloko pokaže šta ume sa dve noge na zemlji. Jako malo. Mora da radi na tome, da ima bolji arsenal šuteva kada su mu obe noge na zemlji. Nezaustavljiv je u praćenju igre u piku, iz dvokoraka, na zakucavanju i 'rolanju', ali to nije dovoljno za ovaj nivo košarke. Šutevi mu nisu konzistentni, to je sve stvar utreniranosti, ali ima mnogo potencijala."

Pohvalio je igru Davidovca.

"Videli smo i Dejana Davidovca koji je najmanji atleta u Zvezdi, ali kada uđe sve smislenije izgelda. Što vam govori da se takve ekipe napadaju više taktički, ne atletski. Vi ne možete ovoj ekipi da odgovorite atletski, brža je od vas. Deluje mi da je Zvezda igrala u trećoj, a Virtus u šestoj brzini."

"Vidim veliku nedisciplinu kod Nvore"

Nastavio je da priča o detaljima koji su mu smetali. Jedan od njih bio je trenutak kada je Zvezda prišla na šest razlike, Moneke je bio sam u ćošku, a Nvora je umesto dodavanja odlučio da šutne preko ruke.

"Kremer igra lošu odbranu, sa rukama, on se trudi, ponaša se fantastično, dobar je igrač, ali vidi se da nema iskustva. Onda dolazimo do tog napada posle tajm-auta i te koncentracije igrača. Zvezda ima nalet, Nvora ima Monekea u ćošku, ima 15 poena u tom trenutku, najbolji je igrač Zvezde i ima dodavanje, šutira preko ruke i ne pogađa. To su detalji koji pokazuju o toj nedisciplini koju vidim u igračima i odlukama Zvezde."

Istakao je i da mu se ne dopada kada je Nik Vejler-Bab organizator igre i napada Zvezde.

"Jako mi je važno da kažem da kod Baba postoji apsolutno odsustvo inicijative u napadu, biće to jedan od hroničnih problema Zvezde. Džouns i Batler imaju te loše faze, ali ovo sa Nikom je hronično. Ne vidim da će to da se reši i mislim da će Zvezda jako trpeti zbog toga", zaključio je Aleksić.