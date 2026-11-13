Tomas Bertold, nekadašnji svjetski prvak, kandiduje se za predsjednika Njemačke ispred stranke AfD na izborima 2027. godine.

Izvor: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia

Nekadašnji svjetski prvak u fudbalu, Nemac Tomas Bertold (62) kandidovaće se na izborima za predsjednika Njemačke ispred desničarske i evroskeptične stranke AfD ("Alternativa za Njemačku"). Njega će ta uticajna opoziciona partija kandidovati na izborima 2027.

Bertold je član šampionskog tima Njemačke na Mundijalu u Meksiku 1986, zatim na Svjetskom prvenstvu 1990. godine u Italiji i reprezentativac sa Mundijala u SAD 1994. Bio je pouzdani defanzivac Ajntrahta, Verone, Rome, Bajerna i imao je izrazito samopouzdanje. Njegova kandidatura u ovom trenutku ipak ima više simbolički značaj nego što postoji realna šansa da nasledi Frank-Valtera Štajnmajera, koji završava svoj drugi mandat.

Ko je Tomas Bertold?

Izvor: Jürgen Fromme / AFP / Profimedia

Tomas Bertold rođen je 1964. godine u Hanauu, u Hesenu i ostvario je velike sportske uspjehe na fudbalskom terenu. Na Mundijalima je odigrao čak 18 utakmica i bio starter u svim mečevima u usponu Nemačke ka svjetskoj tituli 1990. u Italiji. Tadašnji selektor Franc Bekenbauer se uvijek oslanjao na njega.

Bertold je bio i kontroverzna figura među njemačkim fudbalerima. Smatrali su ga arogantnim, opuštenim i nepromišljenim. Primjera radi, napustio je reprezentaciju nakon što je javno kritikovao selektora Bertija Fogtsa da je birao pogrešnu taktiku na Mundijalu 1994. Takođe, u Bajernu ga je trener Erih Ribek sklonio iz tima i poslao na tribine u sezoni 1992/93, pa su ga nazivali "prevremenim penzionerom" i "najplaćenijim igračem golfa u istoriji".

Izvor: Jürgen Fromme / AFP / Profimedia

"Za mene je Tomas Bertold mrtav", besno je izjavljivao tadašnji generalni menadžer Bajerna Uli Henes.

Po završetku karijere, Bertold nije uspio da napravi karijeru u fudbalu kao funkcioner. Kratko je radio kao trener u Fortuni iz Dizeldorfa, a 2019. nije uspeo da sa saradnicima preuzme nadzorni odbor Štutgarta, tima sa kojim je 1997. godine kao igrač osvojio Kup Njemačke.

Čita antisemitu teoretičara zavjere, napustio Njemačku

Bertold je, između ostalog, reklamirao proizvode od organskog kokosa, javno govorio o tome da je prestao da jede meso "jer je patnja životinja koje se kolju tako neverovatno velika", a nekoliko godina je bio i stručni komentator na više televizija.

Kada je u pitanju politika, još 1999. godine je javno priznao da mu je omiljena knjiga "Tajna društva i njihova moć u 20. vijeku“, autora Jana van Helsinga. Taj pisac je u Njemačkoj poznat po antisemitskim teorijama zavjere, a navedena knjiga je zabranjena u Njemačkoj 1996.

Tokom 2020. godine Bertold je učestvovao u demonstracijama protiv korona-mjera i u znak protesta zbog njih 2022. godine preselio sa suprugom u Švajcarsku. "Povratak je nezamisliv", govorio je Bertold.

Nedavno je bivši fudbaler u jednom intervjuu Njemačku nazvao "poslušnikom" SAD-a. Takođe, govorio je i o tome da se ljudima "skreće pažnja temama poput roda, 'borbom' protiv desnice, klimom i drugim stvarima".

"Zato preporučujem digitalnu detoksikaciju i da ponovo uključite sopstveni mozak", govorio je Bertold.

Zašto Bertold neće biti izabran?

Tomas Bertold izvesno neće postati savezni predsjednik Njemačke, jer njegova kandidatura ispred stranke AfD ima isključivo simbolički značaj, kako se i navodi u tekstu.

Razlog za to leži u političkom i izbornom sistemu Njemačke: predsjednika ne biraju građani na direktnim izborima, već Savezna skupština (tijelo sačinjeno od poslanika Bundestaga i predstavnika parlamenata saveznih pokrajina). Stranka AfD nema ni približno dovoljnu većinu glasova u tom tijelu da bi njen kandidat zaista bio izabran.

S obzirom na rezultate novijih pokrajinskih izbora (naročito na istoku Njemačke gdje je AfD ostvario značajan rast), očekuje se da će njihov broj delegata u sledećem sazivu biti veći nego 2022. godine, kada su osvojili oko 10 odsto mandata (152 delegata od ukupno 1.472). Ipak, za pobjedu na predsjedničkim izborima potrebna je apsolutna većina (više od 50 odsto glasova u prva dva kruga glasanja). S obzirom na to da sve ostale njemačke stranke kategorički odbijaju saradnju ili koaliciju sa AfD-om, njihov kandidat (poput Tomasa Bertolda) ne može da skupi dovoljno glasova ostalih delegata.

Kada su izbori u Njemačkoj?

Aktuelni savezni predsjednik Njemačke je Frank-Valter Štajnmajer. On je na toj funkciji od 2017. godine, a 2022. je reizabran na svoj drugi mandat. Sledeći izbori za saveznog predsjednika Njemačke biće održani u februaru 2027. godine.

S obzirom na to da njemački ustav dozvoljava da jedna osoba bude na funkciji predsjednika najviše dva uzastopna mandata od po pet godina, Štajnmajer nema pravo da se ponovo kandiduje.