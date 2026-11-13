Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj tvrdi da bi do rasta cijena došlo i bez najavljenog povećanja plata.

Izvor: gov.me/B.Ćupić

Rast cijena nije prouzrokovan najavljenim Euromodelom, tvrdi ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Kaže da je najavljeni porast plata samo odgovor na povećanje cijena.

„I da nema povećanja plata, ovaj rast bi se desio. Da li je u ovom periodu, ovih dana, rast cijena opravdan, mislim da će odgovor dati naše inspekcije, kao i na pitanje da li je to samo priprema onoga što slijedi. Tako da će institucije države stati u zaštitu građana i potrošača“, kazao je Đeljošaj za TVCG.

Nerijetko se dešava i da cijene u Crnoj Gori budu veće od onih u državama članicama Evropske unije. Đeljošaj kaže da bi time trebalo da se pozabave nadležne institucije.

„Agencija za zaštitu konkurencije i tržišne inspekcije imaju regulativu kao u EU i mislim da one, u skladu sa tim, treba da prate dešavanja na tržištu“, naveo je Đeljošaj.

Dešavanja na tržištu prati i Ministarstvo ekonomskog razvoja, pa je Đeljošaj ponovio da ograničenje marži počinje od 1. januara.

„Mislim da će biti petina svih proizvoda u jednom marketu kojima ćemo limitirati marže“, rekao je Đeljošaj.

Međutim, ukoliko Vlada procijeni, ograničenje marži moglo bi početi i ranije. Đeljošaj kaže da je takva odluka Vlade planirana i prije najave Euromodela.

„To je povezano sa svim dešavanjima koja su bila i oko Irana i oko derivata, tako da, ako vidimo i ako procijenimo da su osjećaj i realnost takvi, možemo analizirati i da mjesec ranije krenemo s tom akcijom“, kazao je Đeljošaj.

Đeljošaj je kazao i da će kroz druge socijalne mjere država biti podrška građanima kako se ne bi ugrozio životni standard.