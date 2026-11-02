U 81. godini u Sloveniji preminuo je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Ivan Pejović.

Izvor: YouTube printscreen

Tužne vijesti nam dolaze iz Ljubljane gdje je preminuo nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Ivan Pejović u 81. godini. On će biti sahranjen u četvrtak u Ljubljani.

Ovaj napadač je počeo karijeru u Lovćenu sa Cetinja gdje je igrao punih pet sezona, a zatim je prešao u Crvenu zvezdu 1968. godine. U ekipi Miljana Miljanića igrao je sa Ratomirom Dujkovićem, Boškom Kajganićem, Milovanom Đorićem, Kirilom Dojčinovskim, Draganom Džajićem, ali se nije izborio za mjesto u napadu pored Vojina Lazarevića i Stevana Ostojića.

Crvena zvezda je te sezone osvojila šampionsku titulu, a on je nakon toga otišao u Olimpiju gdje je postao legenda. Na 101 meču dao je 41 pogodak, a najslavniji gol mu je onaj u utakmici Kupa pobjednika kupova protiv Benfike 1970. godine.

Igrao je i jedan meč za selekciju Jugoslavije protiv Sovjetskog Saveza 1966. godine, a u Olimpiji je nastupao u napadu zajedno sa Danilom Popivodom, Radoslavom Bečejcem, Vilijem Ameršekom i Brankom Oblakom. Zatim je odigrao dvije sezone u Francuskoj i završio karijeru u Borcu iz Banjaluke.

U Olimpiji je protiv Crvene zvezde odigrao dvomeč finala kupa 1970. godine na kome je njegov bivši klub došao do trijumfa. U Ljubljani je bilo 2:2, a onda je na "Marakani" završeno 1:0 pogotkom Džajića u 118. minutu.