Veliki skandal u Španiji, ovo se ne dešava prvi put.
Fudbaleri Barselone i Real Madrida odigrali su "El klasiko" prošlog vikenda, a kraljevski klub je uspio da slavi na "Kamp Nou" sa 2:1. Dok se igrala najveća utakmica španskog fudbala, zvijezda Madriđana Eder Militao je opljačkan.
Tačnije, lopovi su upali u njegovu kuću u Madridu i odnijeli predmete u vrijednosti od 350.000 eura, uključujući satove marki "Roleks" i "Rišar Mil", tri "Šanel" torbe, kao i prstenje i narukvice brenda "Kartije", prenijeli su španski mediji.
Porodica fudbalera nalazila se u prizemlju i gledala "El Klasiko", nisu ni znali da im je kuća opljačkana, a kućni alarm se nije oglasio, jer ga ukućani uključuju tek kada odlaze na spavanje.
Zvijezda Reala opljačkana usred "El klasika": Lopovi odnijeli dragocjenosti vrijedne 350.000 eura
Militao je sada angažovao stručnjaka kako bi pronašao i vratio ukradene predmete, budući da za njega imaju sentimentalnu vrijednost.
Što se tiče utakmice, iskusni as nije ulazio u igru, ali je bio na klupi za rezerve, a kada se vratio kući sačekalo ga je i više nego neprijatno iznenađenje. Ovo nije prvi put da se u Španiji događaju pljačke ovog tipa, a jedno vrijeme su upravo poznati fudbaleri bili glavna meta organizovane kriminalne grupe.