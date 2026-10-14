Lamin Jamal izveo je najbolji dribling u karijeri, ostavio je čak i Tjerija Anrija u šoku zbog toga.

Izvor: Printscreen/X/CBS Golazo

Lamin Jamal je po ko zna koji put pokazao zbog čega je trenutno vjerovatno najbolji fudbaler na svijetu. U pobjedi Barselone protiv Galatasaraja (4:1) je ostavio sve u šoku. Izveo je pravo remek-djelo usred meča, vjerovatno i njegov najbolji dribling u karijeri.

Ušao je u šesnaesterac, odglumio "rabonu", pa je onda "zarolao" loptu sa lijeve na desnu nogu, onda je ostavio za Entonija Gordona koji je dao gol. Njegov potez je ostavio u šoku i legendarnog Tjerija Anrija koji ga je pred kamerama zamolio da objasni kako je izveo takav potez.

Pogledajte 00:50 Lamin Jamal dribling i asistencija protiv Galatasaraja Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

"U posljednje vrijeme sam primijetio da kada god dođem uz liniju da se defanzivci bacaju na zemlju ispred mene. Vidio sam priliku da isprobam to i sjetio sam se najljepšeg načina za to. Uspjelo je, veoma sam srećan. Uvijek se trudim da iskoristim neki trik da stvorim prostor za sebe", rekao je Jamal.

Naglasio je da je to nešto što ofanzivni igrači moraju da rade, podsjetio je i da je Anri morao da se snalazi u kaznenom prostoru.

"Tjeri, dobro znaš da odbrambeni igrači pokušavaju da nađu načine da te zatvore. Bilo kakav trik koji ti pomogne da stvoriš prostor ti daje prednost", zaključio je Jamal.

Da li će dobiti Zlatnu loptu?

Vidi opis Lamin Jamal ostavio i Tjerija Anrija u šoku: "Molim te, objasni mi kako si izveo onakav dribling?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Jamal je jedan od favorita za "Zlatnu loptu", ali nije jedini. Kilijan Mbape je već pokrenuo sopstvenu kampanju za tu nagradu, daje intervjue svima, priča o tome, ali se fudbaler Barselone nada da će priznanje njemu da pripadne.

"Mislim da smo Mbape i ja najbolji na svijetu i da sam ove godine ipak zaslužio Zlatnu loptu, zbog svega što sam osvojio. Iz mog ugla, Mbape i ja smo dvojica najboljih na svijetu i to je veoma jasno što se mene tiče. Svako ko gleda fudbal", poručio je Lamin.