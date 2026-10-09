Bivši napadač Zvezde nastavlja karijeru na Banovom brdu, u svom nekadašnjem klubu.

Izvor: MN Press

Bivši krilni napadač Zvezde Nemanja Radonjić (30) vratio se u Čukarički, odakle je prije 10 godina i stigao na "Marakanu", saopštio je klub. Već mjesecima odstranjeni ofanzivac zbog nediscipline je morao da napusti Zvezdu i pokušaće da oživi karijeru na Banovom brdu, pod vođstvom mladog trenera Marka Jakšića.

"Dogovorili smo se da Nemanja dođe u Čukarički, odnosno da se vrati u klub koji mu je mnogo pomogao u karijeri i kojem je i sam igrač dosta toga dao. Potpisali smo ugovor do kraja sezone, a ovoga puta bi Radonjić trebalo da ima nešto drugačiju ulogu nego što je to bilo u prvom mandatu, sada već ima veliko iskustvo, nastupe u velikim utakmicama, velikim klubovima, reprezentaciji Srbije… Radonjić će već danas biti na treningu", kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević.

Radonjić je potrošio sve kredite kod bivšeg trenera Zvezde Dejana Stankovića i uprave na čelu sa Zvezdanom Terzićem, pa nije postojala opcija da nastavi u crveno-bijelom. Prethodnih nedjelja nagađalo se da bi mogao u Indoneziju, ali ipak je odabrao da ostane u Beogradu, u Čukaričkom koji veoma dobro poznaje.

Biće to novi početak za nekada skupocjeno srpsko krilo, bivšeg reprezentativca (46 utakmica za Srbiju) i nekadašnjeg učesnika Mundijala.

U Čukaričkom ga čekaju Lazar Marković, Milan Pavkov...

Prethodnih nedjelja "brđani" su vratili iz inostranstva još jednog bivšeg vunderkinda omladinske škole Partizana, Lazara Markovića (32). Nekadašnji as crno-bijelih i velikog Liverpula stigao je u Savićevu ekipu i očekuje se da predstojećeg vikenda debituje za "brđane". U ekipi su i brojni iskusni asovi srpskog fudbala, legendarni golman Vladimir Stojković (43), bivši Radonjićev saigrač iz Zvezde, centarfor Milan Pavkov (32), legendarni kapiten i vezista Marko Docić (33), bivši kapiten Partizana, defanzivac Nemanja Miletić (35), nekadašnji štoper Zvezde Nenad Tomović (39)...

Radonjić već jednom oživio karijeru u Čuki

Izvor: MN Press

Radonjić je igrao za Čukarički u sezoni 2016/17 pod vođstvom Nenada Lalatovića, mnogo radio na sebi i postavio temelj uspješne karijere - eksplodirao je u Zvezdi u sezoni 2017/18, dao veliki doprinos ulasku u Ligu šampiona pa otišao za čak 12 miliona evra u Olimpik Marsej 2018.

Van Srbije se nije skrasio ni u jednom timu na duže staze izuzev u Torinu, u kojem je igrao od 2022. do 2024. Bio je član Marseja do 2023, ali je bio pozajmljivan Benfici, Herti i Torinu, a prije povratka u Zvezdu 2024. igrao je kratko i za Majorku.

Nažalost, uprkos velikom talentu i svojoj izraženoj brzini, Radonjić nije ostvario svoj puni potencijal, pa je u zrelim igračkim godinama na novom početku.