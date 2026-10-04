Iza crnogorskih reprezentativaca su tri utakmice i dva duga putovanja, pa je umor neminovan, ali uoči posljednjeg meča ciklusa niko ne želi da mu pridaje preveliki značaj.

Izvor: MONDO / Milica Mrvaljević

Fudbalska reprezentacija Crne Gore sjutra uveče zaključiće prvi ciklus Lige nacija. Nakon tri vezana trijumfa, „sokoli“ će na stadionu pod Goricom dočekati Jermeniju, sa željom da upišu i četvrtu uzastopnu pobjedu.

Iza crnogorskih reprezentativaca su tri utakmice i dva duga putovanja, pa je umor neminovan, ali uoči posljednjeg meča ciklusa niko ne želi da mu pridaje preveliki značaj.

„Ne znam kada sam u posljednjih deset godina bio odmoran. To je normalno stanje, koje profesionalci moraju da prihvate. Spremamo se za ovaj meč, želimo da pružimo maksimum. Dakle, nisam umoran, iako jesam“, rekao je kroz osmijeh Marko Janković.

Podgoricu i Crnu Goru već nekoliko dana trese fudbalska euforija, a očekuje se da tribine stadiona pod Goricom budu ispunjene.

„Definitivno, svako ko se bavi fudbalom želi da igra pred punim stadionom. Rezultatima smo vratili publiku na stadion, a ako bude odgovorno i dalje, ako bude volje i želje, navijači će i dalje dolaziti.“

U reprezentaciji je veliki broj mladih igrača, a Janković je zadovoljan njihovim odnosom prema obavezama.

„Svi momci su fenomenalni ljudi, a onda i igrači. Atmosfera je dobra, uostalom kao što je bila uvijek. Samo, sada su rezultati tu, pa je atmosfera još bolja. Kada te prate pobjede, onda je atmosfera još bolja. Vjerujte, umor se ne osjeća“, istakao je Janković.

Crna Gora je u prethodnom duelu sa Jermenijom slavila u Jerevanu rezultatom 3:2, a Janković smatra da će u novom okršaju fizička spremnost imati važnu ulogu.

„S obzirom na to da je ovo četvrti uzastopni meč u ovom ciklusu, mislim da će dominirati ekipa koja je fizički spremnija. Sada možda više nije u pitanju kvalitet, koji je nesporno na našoj strani... Mi želju i volju za pobjedom imamo, niko od nas ne bi volio više da dobije ovaj meč.“

Nakon tri uzastopne pobjede, očekivanja javnosti su velika, ali Janković poziva na mir i strpljenje.

„Do prije nekog vremena nismo dobijali, sada se od nas očekuje da konstantno pobjeđujemo. Doći će momenti kada se gubi i kada se igra neriješeno. Ne treba stavljati pritisak, samo mirno, da ih ne ponesu očekivanja javnosti. Momci znaju da se nose sa ovom situacijom i imaju dovoljno iskustva da ovo iznesu na pravi način“, rekao je Marko Janković.

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