Pred nama je jedan od najvažnijih izazova u dosadašnjem dijelu Lige nacija

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Nakon tri utakmice i isto toliko pobjeda, uz dva uspješna gostovanja, naša reprezentacija u ponedjeljak se vraća pred domaću publiku, na stadion pod Goricom.

Pred nama je jedan od najvažnijih izazova u dosadašnjem dijelu Lige nacija. Rival je Jermenija, a novi trijumf mogao bi našu selekciju dodatno približiti prvom mjestu u grupi.

Maksimalan učinak, odlični rezultati i sve više razloga za optimizam. Sada je vrijeme da naši momci nastave pobjednički niz i na domaćem terenu.

Njihova igra najbolji je poziv navijačima, a podrška sa tribina dodatni vjetar u leđa. Zato, u ponedjeljak svi pod Goricom – da zajedno ispunimo stadion i budemo uz našu reprezentaciju!

Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta.

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