Golman reprezentacije Srbije napustio je ekipu u Njemačkoj da bi bio uz suprugu dok očekuju bebu.

Izvor: MN Press

Dan poslije utakmice protiv Njemačke, reprezentacija Srbije nastavila je pripreme za predstojeći duel sa Holandijom. "Orlovi" su u prijepodnevnom terminu radili u Sportskom centru Bajerna, podijeljeni u dvije grupe. Igrači koji su imali veću minutažu protiv ekipe Jirgena Klopa obavili su oporavak u teretani, dok je grupa koja nije nastupila ili je imala manju minutažu, odradila trening na terenu.

Đorđe Petrović, jedan od najboljih pojedinaca u srpskom timu na utakmici protiv Njemačke, u dogovoru sa selektorom Veljkom Paunovićem i stručnim štabom oslobođen je daljih obaveza odmah poslije meča, kako bi bio uz suprugu u iščekivanju prinove u porodici.

Za susret sa Holandijom, Paunović na raspolaganju ima trojicu golmana: Vanju Milinković-Savića, Filipa Stankovića i Dragana Rosića.

Reprezentacija Srbije u subotu će obaviti zvanični trening od 10 časova, takođe na terenima Bajerna, nakon čega putuje u Ajndhoven. Duel sa Holandijom na programu je u nedjelju, 4. oktobra, od 20.45 časova na stadionu "Filips".