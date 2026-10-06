Američka teniserka Koko Gof hvalila Novaka Đokovića zbog svega onoga što je do sada uradio u Pekingu gdje je nepobjediv. Ima skor 33:0 i nikada nije izgubio meč.

Izvor: Eyepix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković nije poštovan samo među teniserima, nego i među teniserkama. Veliki broj njih ima samo riječi hvale za Đokovića, nekima je i pomagao svojim savjetima poput Arine Sabalenke ili Ive Jović, dok ima i onih kojima nije na taj način bio od pomoći, ali ga izuzetno cijene i dovoljno im je samo da ga gledaju kako igra tenis.

Jedna od njih je i američka teniserka Koko Gof koja u svakoj mogućoj prilici priča o Đokoviću kao inspiraciji, pa je tako bilo i ovog puta u Pekingu, gdje se paralelno održava turnir i za muškarce i za žene. Tako je izbliza mogla da vidi svog idola.

"Novak Đoković je vanzemaljac"

Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Poslije pobjede nad mladom kineskom nadom Ćinran Sun (7:5, 6:1), Koko Gof je upitana šta misli o nevjerovatnoj statistici koju je Đoković do sada ostvario u Pekingu, gdje ima skor 33:0. Nikada u karijeri nije izgubio meč u Pekingu i boriće se danas za šestu titulu protiv Aleksa de Minora.

"Iskreno, Novak Đoković je vanzemaljac". Gledala sam meč. Čak je i Danil Medvedev igrao tako da praktično nije bilo neiznuđenih grešaka, a opet je Novak uspijevao da osvoji te poene", rekla je Koko Gof i dodala šta joj je najviše privuklo pažnju.

"Bio je to isti nivo igre tokom dva i po sata za dva seta, što je nevjerovatno. Bio je to na kraju nesrećan kraj, ali drago mi je što je završeno u dva seta, inače bismo ovdje ostali još mnogo duže", nasmijala se Amerikanka koja nije mogla da prestane da hvali najboljeg svih vremena.

"Novak Đoković je vanzemaljac. Ne znam iskreno kako to uspijeva u ovim godinama. Nevjerovatno je dobar, stvarno ne znam šta da kažem."

Kako igra Koko Gof u Pekingu?

Interesantno je da se Gofova poprilično namučila protiv Kineskinje i bila je blizu gubitka seta, kada je tražila video-provjeru za jedan poen, prigovarajući sudijama da su reklame kraj terena "blicale". Taj trenutak potpuno je izbacio mladu Ćinran Sun (16) iz kolosijeka, poslije čega je drastično pala u igri. Bila je na ivici suza i mnogi su zbog toga optužili Amerikanku da je iskoristila "rupu" u pravilima da bi došla do pobjede.

Controversy in Beijing during Coco Gauff’s win over 16-year-old Sun Xinran.​Following a replayed point over flashing LED screens, Gauff has faced a wave of online abuse and discrimination, prompting her to speak out: “I’m not a cheater.”https://t.co/i9HLb8pXpU — Kalshi Tennis (@KalshiTen)October 5, 2026



Nakon svega, Koko Gof se suočila i sa rasističkim komentarima na društvenim mrežama zbog čega se oglasila i poručila da to neće da dozvoli, posebno kada zna da nije uradila ništa pogrešno.

"Možete da me ne volite ili da se ne slažete sa onim što se dogodilo, a da pritom ne budete rasisti. Količina rasističkih komentara i poruka koje sam dobila u posljednjih nekoliko sati je nevjerovatna. I na kraju, nisam prevarantkinja niti lopov", napisala je sjajna američka teniserka.

U osmini finala Pekinga, Koko Gof će igrati protiv Mertens iz Belgije, a onda potencijalno derbi - Iva Jović ili Iga Švjontek za mjesto u polufinalu.